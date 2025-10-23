  • BIST 10653.93
SON DAKİKACevdet Yılmaz KKTC'ye geliyor

UBP’de Bakanlık Krizi: Üstel’in Teklifleri Reddedildi

UBP'de Bakanlık Krizi: Üstel'in Teklifleri Reddedildi
UBP’de Bakanlık Krizi: Üstel’in Teklifleri Reddedildi

Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP) kurultay tartışmaları büyürken, parti içinde yeni bir kriz yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, dün gece geç saatlerde parti içi dengeleri koruma amacıyla bazı kritik isimlere bakanlık teklifinde bulunduğu iddia edildi.

İddialara göre Üstel,

Hasan Taçoy’a İçişleri Bakanlığı,

Faiz Sucuoğlu’na Sağlık Bakanlığı,

Kutlu Evren’e ise Maliye Bakanlığı görevlerini önerdi.

Ancak üç milletvekilinin de bu teklifleri reddettiği öğrenildi.

Aynı kaynaklara göre söz konusu isimler, hükümette görev almanın ancak UBP’nin Olağanüstü Kurultaya gitmesi halinde değerlendirilebileceğini vurguladı.

Parti kulislerinde bu gelişme, Üstel’in hem kabineyi hem de parti içi dengeleri koruma girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığı yorumlarına neden oldu.

UBP’de gözler şimdi kurultay kararına çevrildi.

