SON DAKİKACevdet Yılmaz KKTC'ye geliyor

UBP’de Sarsıntı: Üstel Hamle Peşinde, Kulisler Kaynıyor

UBP'de Sarsıntı: Üstel Hamle Peşinde, Kulisler Kaynıyor
UBP’de Sarsıntı: Üstel Hamle Peşinde, Kulisler Kaynıyor

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ağır bir hezimete uğrayan Ulusal Birlik Partisi (UBP), sonuçların ardından büyük bir gerilim dalgasıyla sarsılıyor.

KULİS HABER

Parti içinde tansiyon yükselirken, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel’in hem parti başkanlığı hem de Başbakanlık koltuğunu güvence altına almak için yoğun bir kulis trafiği yürüttüğü konuşuluyor.

Kulislerde konuşulanlara göre, Üstel kabinedeki bazı bakanlara gözdağı verirken, muhalif milletvekillerine de “ödül” vaat ediyor.

Parti içinde kapsamlı bir kabine değişikliği ve yeni hükümet hazırlığı yapıldığı, ancak bu adımların Cumhurbaşkanlığı devir teslim töreninden sonra somutlaşmasının beklendiği iddia ediliyor.

Parti kaynakları, Üstel’in seçim yenilgisinin ardından “bir şeyleri değiştirmek” gerektiğini söylediğini aktarırken, kulislerde asıl amacın “kendini garantiye almak” olduğu yorumları dolaşıyor.

UBP içindeki dengelerin hızla değiştiği, önümüzdeki günlerde partide ve kabinede köklü sürprizlerin yaşanabileceği konuşulan  bilgiler arasında.

