Üç trafik kazası… İkisi yaya altı yaralı, bir tutuklu

Üç trafik kazası… İkisi yaya altı yaralı, bir tutuklu

Lefkoşa, Gemikonağı ve Değirmenlik-Girne ana yolunda meydana gelen üç trafik kazasında ikisi yaya altı kişi yaralandı, alkollü bir sürücü tutuklandı.
Polis basın bültenine göre, bu sabahın erken saatlerinde Gemikonağı’nda meydana gelen kazada 118 miligram alkollü olan K.E (E-26), yönetimindeki GD 798 plakalı araçla dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yolun her iki tarafında bulunan kaldırım ile kaldırımda yaya olarak bulunan Z.A(E-22) çarptıktan sonra, bir apartmanı çevreleyen taş duvara ve aydınlatma direğine de çarpıp durdu.

Kazada yaralanan araç sürücüsü ve yaya Z.A, Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Araç sürücüsü K.E, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

- Değirmenlik-Girne ana yolunda kaza

Değirmenlik-Girne ana yolu, Arapköy doğu kavşağında,

Kazada yaralanan RT 496 plakalı araç sürücüsü H.A, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Cerrahi Servis’te tedavi altına alındı.

DL 634 plakalı araç sürücüsü M.S ve araçta yolcu olarak bulunan S.C (E-44) ise, Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

- Aracın çarptı yaya yaralandı

Lefkoşa’da, dün, İ.Ü (E-71), yönetimindeki KZ 408 plakalı araçla park halindeyken dikkatsizce yola giriş yapıp sol şeride geçmek için hareket ettiği sırada, aracın solundan yol içerisinde yürüyen yaya İ.Ş'ye (E-95) çarptı.

Kazada yaralanan yaya, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.

dün, H.A(E-30) yönetimindeki RT 496 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete seyreden araçları tehlikeli mahalde geçtiği sırada, karşı istikametten gelen M.S (E-30) yönetimindeki DL 634 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışma oldu.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan RT 496 plakalı araç, o esnada arkasından gelen K.K(E-24) yönetimindeki YH 481 plakalı tır aracın çekmekte olduğu römorkun lastiğine de çarptı.

 

GÖRSEL: ARŞİV

 

