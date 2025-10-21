Ülke genelinde 3 gündür devam eden “Tour Of Cyprus” bisiklet turu bugün tamamlanıyor!

Polisten yapılan açıklamaya göre, Velospeed Spor Derneği tarafından düzenlenen “Tour Of Cyprus” bisiklet turu, 19, 20 ve 21 Ekim 2025 tarihlerinde ülke genelindeki bazı yollar üzerinde gerçekleştirilecek.

Üç gün sürecek bisiklet turu kapsamında;

19 Ekim Pazar günü Gazimağusa–İskele–Dipkarpaz ,

20 Ekim Pazartesi günü Dipkarpaz–Mersinlik–Kuzey Sahil Yolu–Tatlısu–Girne–Alsancak ,

21 Ekim Salı günü ise Alsancak–Güzelyurt–Lefke–Yeşilırmak güzergâhları izlenecek.

Açıklamada, bisikletli sporculara polis eskortu eşlik edeceği ve geçiş güzergâhındaki tüm kavşak ve çemberlerde polis tarafından geçici trafik tedbirleri alınacağı belirtildi.

Polis, bisiklet turu süresince söz konusu yolları kullanacak sürücülerin hem kendi hem de sporcuların güvenliği açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri ile trafik işaret ve işaretçilerine uymalarının önemini vurguladı.