Ülke genelindeki denetimlerde 18 alkollü sürücü rapor edildi!

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2 bin 351 araç sürücüsü kontrol edildi.
Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından toplam 365 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 30 araç ise trafikten men edildi.
Rapor edilen trafik suçları ise; 115’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 88’si trafik ışıklarına uymamak, 18’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 15’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si muayenesiz araç kullanmak, 1’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 119’u diğer trafik suçlarından oluşuyor.
