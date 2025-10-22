Umut Ersoy: AKSA’nın sözleşmesi feshedilmeli, Kalecik Santrali kamulaştırılmalı

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, Kalecik Santrali’nin kamulaştırılması talebini ifade etti.

Ersoy yaptığı yazılı açıklamada, enerji arz güvenliğinin sağlanması, elektrik kesintilerinin son bulması, yüksek faturalardan kurtulup fosil yakıtlara bağımlı olmayan bir enerji politikasının hayata geçirilmesi için atılması gereken ilk adımın AKSA’nın sözleşmesi feshedilerek, Kalecik Santrali’nin kamulaştırılması olduğunu kaydetti.

“İçinden geçmekte olduğumuz süreç AKSA’nın kamulaştırılmasının sadece kamusal enerji mücadelesi için değil, aynı zamanda kendi irademize sahip çıkabilmemiz için de gerekli olduğunu bir kez daha göstermektedir” diyen Ersoy, AKSA’nın, Kıbrıs Gazetesi’ni satın alarak, kendi sesi haline getirdiğini savundu.

Gazetenin, seçime ramak kala anket yayınlayarak, seçim yasaklarını çiğnediğini, YSK’nın konuyla ilgili yasal işlem başlatacağını açıkladığını hatırlatan Ersoy, Bağımsız Yolu’nun sürecin takipçisi olacağını belirtti.

Ersoy, “Neredeyse çeyrek asırdır gelip geçen hükümetlerin hiçbirinin sözleşmesini feshetmediği, başta UBP’li ve CTP’li hükümetlerin sözleşme uzattığı, önümüzdeki 10 yıllık sürede sırtımızdan 1.5 Milyar Dolar kazanç sağlaması öngörülen AKSA, sadece bir enerji sorunu değil aynı zamanda bir demokrasi sorunudur, bir bağımsızlık sorunudur” iddasında bulundu.