  • BIST 10646.02
  • Altın 5552.053
  • Dolar 41.9678
  • Euro 48.7049
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKACevdet Yılmaz KKTC'ye geliyor

Umut Ersoy: AKSA’nın sözleşmesi feshedilmeli, Kalecik Santrali kamulaştırılmalı

» »
Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, enerji arz güvenliğinin sağlanması ve yüksek faturalardan kurtulmak için AKSA’nın sözleşmesinin feshedilip Kalecik Santrali’nin kamulaştırılması gerektiğini söyledi.
Umut Ersoy: AKSA’nın sözleşmesi feshedilmeli, Kalecik Santrali kamulaştırılmalı

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, Kalecik Santrali’nin kamulaştırılması talebini ifade etti.

Ersoy yaptığı yazılı açıklamada, enerji arz güvenliğinin sağlanması, elektrik kesintilerinin son bulması, yüksek faturalardan kurtulup fosil yakıtlara bağımlı olmayan bir enerji politikasının hayata geçirilmesi için atılması gereken ilk adımın AKSA’nın sözleşmesi feshedilerek, Kalecik Santrali’nin kamulaştırılması olduğunu kaydetti.

“İçinden geçmekte olduğumuz süreç AKSA’nın kamulaştırılmasının sadece kamusal enerji mücadelesi için değil, aynı zamanda kendi irademize sahip çıkabilmemiz için de gerekli olduğunu bir kez daha göstermektedir” diyen Ersoy, AKSA’nın, Kıbrıs Gazetesi’ni satın alarak, kendi sesi haline getirdiğini savundu.

Gazetenin, seçime ramak kala anket yayınlayarak, seçim yasaklarını çiğnediğini, YSK’nın konuyla ilgili yasal işlem başlatacağını açıkladığını hatırlatan Ersoy, Bağımsız Yolu’nun sürecin takipçisi olacağını belirtti.

Ersoy, “Neredeyse çeyrek asırdır gelip geçen hükümetlerin hiçbirinin sözleşmesini feshetmediği, başta UBP’li ve CTP’li hükümetlerin sözleşme uzattığı, önümüzdeki 10 yıllık sürede sırtımızdan 1.5 Milyar Dolar kazanç sağlaması öngörülen AKSA, sadece bir enerji sorunu değil aynı zamanda bir demokrasi sorunudur, bir bağımsızlık sorunudur” iddasında bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kuzey Sahil ve Beşparmak bölgesinde yer yer sağanak bekleniyor22 Ekim 2025 Çarşamba 09:15
  • Şenkul, ikinci ve son kez Girne Belediye başkanlığına aday olacağını açıkladı22 Ekim 2025 Çarşamba 09:14
  • Haspolat bölgesinde elektrik kesintisi22 Ekim 2025 Çarşamba 09:12
  • İşler iyice karıştı! UBP'de 6 vekil disipline verilecek iddiası!21 Ekim 2025 Salı 17:30
  • Akıncı: Bahçeli artık parmağının arkasına saklanmıyor21 Ekim 2025 Salı 17:27
  • CTP'den Bahçeli'ye tepki21 Ekim 2025 Salı 17:11
  • Fatma Ünal: Bir yere gitmedim, seçim sonrası “detoks” yapıyorum21 Ekim 2025 Salı 16:28
  • Erdoğan’ın Başdanışmanı Oktay Saral'dan Bahçeli'ye destek21 Ekim 2025 Salı 16:14
  • Çeler: TDP meclise TDP olarak girmeli, erken seçim kaçınılmaz!21 Ekim 2025 Salı 16:11
  • DP ve YDP'den mutabık kalınacak bir tarihte erken genel seçime evet21 Ekim 2025 Salı 15:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti