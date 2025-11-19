  • BIST 10909.24
Üredi: "Starlink'i yasaklamak; çağın gerisine sığınmak, halkı teknolojik karanlığa mahkûm etmektir"

Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Başkanı Hakan Üredi, Starlink’i yasaklamanın "ilerlemeyi durdurmak, çağın gerisine sığınmak ve halkı teknolojik karanlığa mahkûm etmek" olduğunu söyledi.
Üredi: “Starlink’i yasaklamak; çağın gerisine sığınmak, halkı teknolojik karanlığa mahkûm etmektir"

Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Başkanı Hakan Üredi, Starlink’i yasaklamanın "ilerlemeyi durdurmak, çağın gerisine sığınmak ve halkı teknolojik karanlığa mahkûm etmek" olduğunu söyledi.

Üredi, yasaklama kararının geri çekilmesi ve teknik ve hukuki değerlendirmelerin şeffaf, uzman görüşlerine dayalı ve kamu yararı gözetilerek yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.

Tel-Sen’den yapılan açıklamaya göre, Başkan Hakan Üredi, ülkede Starlink kullanımının yasaklanması ve cezai işlem sürecinin başlatılmasıyla ilgili kararı eleştirdi.

Kararın teknik bir zorunluluk değil, politik ve ticari bir tercih olduğunu savunan Üredi, “Gerçek ortadadır. Türkiye henüz hazır değil ve KKTC’de bu gecikmeye zorla uyumlandırılmaktadır.” dedi. Türkiye hazır olmadığı için ülkemizde yasağın dayatıldığını ifade eden Üredi, bunun "kabul edilemez" olduğunu kaydetti.

“Biz teknolojiye yasak koyan değil, teknoloji üreten ve uygulayan bir devlet olmak zorundayız.” diyen Üredi, kurumun bünyesinde bu teknolojiyi analiz edecek uzman kadro olmadığını, regülasyon kapasitesinin güncel olmadığını ve teknik bilgi değil talimat üzerinden hareket ettiğini kaydetti.

 

“Bu yasak halkı değil tekeli koruyor”

Alınan kararın halka değil piyasadaki tekelleşmeye hizmet ettiğini  savunan Üredi, “Bu yasak, rekabeti engellemekte, dijital gelişimi durdurmakta, halkın ucuz ve hızlı internet erişim hakkını gasp etmektedir” dedi.

Gerçek amacın Türk Telekom’un ileride karşılaşacağı rekabete şimdiden bariyer koymak olduğunu belirten Üredi, “Starlink’in yasaklanması, KKTC’nin teknolojik geleceğini değil, tek bir şirketin ticari çıkarlarını koruma altına almaktadır. Bu karar teknolojiyi yasaklamıyor; fırsatı yok ediyor.” dedi.

Starlink’i yasaklamanın ilerlemeyi durdurmak, çağın gerisine sığınmak ve halkı teknolojik karanlığa mahkûm etmek olduğunu kaydeden Üredi, “Bu karar da tıpkı protokol gibi geri çekilmeli, teknik ve hukuki değerlendirmeler şeffaf, uzman görüşlerine dayalı ve kamu yararı gözetilerek yeniden ele alınmalıdır. KKTC; yasaklayan, yasakları uygulayan değil, yetkilerini devreden değil, peşkeş çekilen değil, teknolojiyi kamu yararını ve alt yapısını gözeterek yöneten bir ülke olmak zorundadır.” ifadelerini kullandı.

