Ustalık ve kalfalık sınav tarihlerinde düzenleme yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi tarafından yapılan duyuruda, ustalık ve kalfalık sınav tarihlerinde düzenleme yapıldığı bildirildi.

Daire’den yapılan açıklamada, “Ustalık ve Kalfalık Uygulama Sınavı tarih ve listelerinde; Kadın Kuaförlüğü Perma, Saç Kesimi, Topuz ve Saç Ekleme Ustalık ve Cilt Bakımı Manikür, Pedikür, El-Ayak Kalıcı Oje Kalfalık alanında 17 Kasım olarak belirlenen sınav tarihi 24 Kasım olarak değiştirilmiştir” denildi.

Açıklamada, yeni sınav programı için www.mtod.mebnet.net adresinin ziyaret edilebileceği kaydedildi.