Üstel: Ne kurultaydan korkarız, ne de seçimden!

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının ardından parti içinde bire bir görüşmeler yürüttüğünü belirterek, süreci sağlıklı biçimde tamamlayacaklarını söyledi.
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, seçim sonuçlarının ciddi biçimde değerlendirileceğini ve partide birlik ile istikrarı koruyarak sürecin yönetileceğini belirtti.

Üstel, erken seçimin gündemlerinde olmadığını vurgulayarak, “UBP’yi kaosa sürüklemeden, ortak akılla geleceğe taşıyacağız” ifadesini kullandı.

"SEÇİM SABAHINDAN BUGÜNE HERKESLE GÖRÜŞÜYORUZ; BENİ DE ELEŞTİRMELERİNİ İSTİYORUM, BUNLARI NOT EDİYORUZ"

Üstel tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanlığı seçimini geride bıraktık. Bu noktada bir seçim başarısızlığı olduğu bir gerçektir. Seçim sonuçlarının doğru analiz edilmesi ve ciddi tedbirlerin alınması için büyük bir mesai harcıyorum.

Kısa süre içerisinde, MYK, PM ve Meclis Grup toplantılarımızı da yaparak bu süreci tamamlayacağız. Ama öncesinde, parti genel başkanı olarak farklı bir yöntemle, herkesle bire bir görüşme içerisindeyim. Seçim sabahından bugüne, günümün önemli bir bölümünü, MYK, PM ve meclis grubu üyelerimizle yüz yüze, teke tek görüşerek geçiriyorum. Bu yöntemi izlememizin nedeni, herkesin eleştirilerini gönül rahatlığıyla yapabilmesini sağlamak.

Görüştüğüm arkadaşlardan, beni de eleştirmesini istiyorum. Eleştirilerin tamamını da bir yere not ediyoruz. Dediğim gibi, en kısa sürede tüm kurullarımızı da toplayarak, tamamlayacağız.

Ülke olarak zor bir dönemden geçmekteyiz. Hükümet olarak ciddi sorumluluklarımız vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden kaynaklanmayan ama savaşmak zorunda olduğumuz bir enflasyon, döviz krizi ve tedarik zincirlerinde yaşanan aksamalar vardır.

Ayrıca, Ulusal Birlik Partisi’ni de düşünmek, geleceğe güçlü bir şekilde taşımak sorumluluğumuz vardır. Dolayısı ile, kısa sürede bir yönetim krizi yaşanmasına da izin veremeyiz. Her şeyin farkında, her ihtimali, en ince ayrıntısına kadar düşünmekteyiz. UBP ülkemizin en büyük kitle partisidir, konuşarak, tartışarak geleceği şekillendireceğiz.

'ŞU ANDA GÜNDEMİMİZDE ERKEN SEÇİM YOK, OCAK 2027'DE YAPILMASI GEREKEN SEÇİMLER İÇİN EN MANTIKLI TAKVİM YAKIN ZAMANDA BELİRLENECEKTİR'

Şu anda gündemimizde erken seçim yok. Ülkemiz için de erken seçimin faydalı olduğu kanaatinde değiliz. Ocak 2027’de yapılması gereken seçimler için, en mantıklı takvim yakın zamanda belirlenecektir. Bu süreyi çok iyi değerlendirerek, yarım kalan projelerin tamamlamak istiyoruz.

Hızlıca Güzelyurt ve Girne Devlet Hastanelerini tamamlayarak devreye sokacağız.

Mali tablo ciddi bir düzelme eğiliminde. Öngörülen bütçe açığının da altında yılı tamamlayabiliriz. Vergi adaletini sağlayarak, devlet gelirlerini ciddi oranda artırdık.

Elbette muhalefetle de görüşeceğiz. Muhataplarımız bir kurultay sürecindedir buna büyük saygı duyuyoruz. Cumhuriyetçi Türk Partisi ile de görüşerek, reform yasaları ile ilgili işbirliği teklifimizi yineleyeceğiz.UBP tabanına mesajım nettir. Partimizi ve ülkemizi bir kaos ortamına sokmadan, en sağlıklı şekilde geleceğe taşıyacağız. Parti tabanının bu kadar yürekten bağlı olduğu bir parti, ne kurultaydan korkar, ne seçimden… Kurultaydan da güçlenerek çıkar, seçimden de…

Yeter ki, planlamamızı doğru yapalım, yaşadığımız bu süreçten gerekli dersleri çıkaralım, doğru tedbirleri alalım. Benim çabam ve gayretim de budur. Bu açıklamam tamamen parti tabanımıza yönelik bir mesajdır. Dedikodulardan beslenenlere inat, birlik ve bütünlüğümüzü koruyarak, ortak aklı geliştirerek, sorunlara doğru teşhis koyarak önümüze bakacağız"

