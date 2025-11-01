Üstel: Sıkıntılarımız var ama bu sıkıntıları da bizlerden başkası çözemez!

Üstel, Ercan Havalimanı, Girne Limanı ve “Ada Kıbrıs” gibi projelerle turizmin geleceğini şekillendirdiklerini söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği’nin (KITSAB) 34. Olağan Genel Kurulu’na katılarak yaptığı konuşmada, turizmin Kuzey Kıbrıs ekonomisinin kalbi olduğunu vurguladı.

Üstel, “Bir ülkenin bütün sektörlerinin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için her şeyden önce siyasi istikrarın sağlanması gerekir. Siyasi istikrarın olmadığı yerlerde sektörler sürekli yeni planlamalarla karşı karşıya kalır ve bu da sıkıntıları beraberinde getirir.” dedi.

"TURİZM, EKONOMİMİZİN KALBİDİR"

Başbakan Üstel, “Turizm, her esnafı, her üreticiyi, her bölgeyi doğrudan etkiler. Bir ada ülkesi olan Kuzey Kıbrıs’ın geleceği, hiç kuşkusuz turizmdir.” diyerek sektörün stratejik önemine dikkat çekti.

Üstel, “KITSAB, turizmdeki aklın, emeğin ve tecrübenin ortak adresidir. Bugün turizm acentelerimizin geleceğine yön verecek yeni yönetim kurulunu belirliyor. Seçilecek arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

"1974'TE UZAK OLDUĞUMUZ TURİZM, BUGÜN ÜLKEMİZİN İTİCİ GÜCÜ"

Üstel, 1974 Barış Harekatı öncesinde Kıbrıs Türk halkı için turizmin uzak bir kavram olduğunu hatırlatarak, “Ülkemizde turizmin ilk tohumunu eken, ‘Con Aziz’ lakabıyla tanınan Aziz Kent’tir. Aziz Kent’i ve sektöre gönül vermiş tüm büyüklerimizi saygı ve sevgiyle anıyorum.” dedi.

"1975'TE 2 BİN CİVARI YATAKLA BAŞLAYAN YOLCULUK, BUGÜN 27 BİNE ULAŞTI"

Üstel, turizmdeki büyümeye dikkat çekti:

“1975’te 2 bin civarı olan yatak kapasitesi bugün 27 binlere ulaştı. O yıllarda 30 bin civarında olan konaklamalı turist sayısı 1,5 milyona yaklaştı. Ülkemize gelen yolcu sayısı 2 milyonu aştı. Yıllık toplam geceleme sayısında 4.5 milyonu gördük. Bu başarı, tüm sektörün ortak başarısıdır.” dedi.

"RUM TARAFI KARALAMA KAMPANYASI YÜRÜTÜYOR"

Başbakan Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin KKTC ekonomisini hedef alan girişimlerine değinerek,

“Rum tarafı tüm dünyada KKTC’yi karalama kampanyası yürütüyor. Güneye giden turistlere Türk tarafına geçmemeleri için prim veriliyor. Bu, insanlık dışı bir uygulamadır.

Rum Yönetimi’nin açtırdığı davalar ve tutuklamalar, ekonomimizi zayıflatma çabasının parçasıdır. Bu, açıkça hukukun siyasallaştırılmasıdır.” dedi.

Üstel, hükümetin bu baskılara karşı alternatif planlar geliştirdiğini belirtti:

“Anavatan Türkiye’deki hava yolları ve seyahat acenteleriyle bağlarımızı güçlendiriyoruz. Avrupa’da da tanıtımlarımıza devam ederek KKTC’yi daha görünür hale getireceğiz.”

"ERCAN, GİRNE LİMANI VE ADA KIBRIS PROJELERİYLE TURİZMİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRİYORUZ"

Üstel, turizmde hayata geçirilen büyük projelere değinerek, “Turizme yapılan en büyük yatırımlardan biri Ercan Havalimanı’dır. 15 yıl süren belirsizlik sona erdi. Yeni terminaliyle modern bir döneme geçtik. Yolcu kapasitesi 10 milyona çıktı. Bu, bir vizyon projesidir.” dedi.

Girne Antik Liman’ın yarım asır sonra yenilenerek yeniden turizme kazandırıldığını belirten Üstel, “Bu proje hem turizme hem tarihe nefes veren bir yatırımdır.” ifadesini kullandı.

“Ada Kıbrıs Projesi”nin önemine de değinen Üstel, “Türkiye’den gelen turist sayısında ciddi artış sağladık. Şimdi hedef Avrupa pazarına açılmak. Nitelikli Avrupalı turisti ülkemize çekerek gecelik konaklamayı artıracağız.” dedi.

"THY VE AJET ANLAŞMALARIYLA SABİT FİYATLI UÇUŞ DÖNEMİ BAŞLADI"

Üstel, Türk Hava Yolları ve AJet ile yapılan anlaşmalar kapsamında sabit fiyatlı bilet uygulamasının başladığını belirterek, “Bu uygulama turizmcilerimizin elini rahatlatacak. İndirimli biletlerin acentelere de ek olarak verilmesi için çalışıyoruz.” dedi. Ayrıca, Türkiye merkezli charter uçuşların ve kampanyalı biletlerin sayısının artırılacağını ifade etti.

Üstel, turizmin sadece deniz ve otelden ibaret olmadığını vurgulayarak,

“Son dönemde birçok müze ve ören yerini yeniledik. Tarihte görülmemiş ölçüde restorasyonlar yaptık. Kültürel mirasımızı turizmin hizmetine sunduk. Müze ziyaret fiyatlarının da makul hale gelmesi için sektörle birlikte çalışacağız.” dedi.

"SORUNLARA DA ÇÖZÜMLERİ DE BİRLİKTE ÜRETECEĞİZ"

Konuşmasının sonunda sektör çalışanlarına teşekkür eden Üstel, “Tüm zorluklara rağmen turizm sektöründe büyük emek veren acentelerimizi, otelcilerimizi ve çalışanlarımızı yürekten kutluyorum. Evet, sıkıntılarımız var ama bilin ki bu sıkıntıları da bizlerden başkası çözemez. Biz hükümet olarak turizmcilerimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Hedefimiz; daha hızlı, daha güçlü, daha sürdürülebilir bir turizm sektörü yaratmak. Hep birlikte, daha güçlü bir KKTC turizmine doğru.” ifadelerini kullandı.