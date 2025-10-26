YDP: Uygun bir tarihte erken seçim şart

Toplantılardan alınan kararlar şöyle:

“19 Ekim tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimleri son derece olgun ve demokratik bir şekilde gerçekleşmiş ve milli irade tecelli ederek Sayın Tufan Erhürman Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

Parti olarak Sayın Tufan Erhürman’ın başarısını, kucaklayıcı söylem ve davranışlarını tebrik ediyor bu söylemlerin uygulamada da ortaya konulmasını bekliyoruz. Sayın Erhürman’ın Kıbrıs meselesinde Türkiye ile birlikte hareket edeceğini söylemesi de bizleri rahatlatan bir söylem olmuştur.

Öte yandan bu seçimlerde halkımız, iktidar Partilerine de açık bir mesaj vermiş ve “yenilenin” demiştir.

Partimiz başta olmak üzere her 3 İktidar partisinin de bu mesajı iyi okuması ve en uygun bir tarihte erken seçime gitmesi elzemdir. YDP bu konuda gerekeni yapacaktır.”