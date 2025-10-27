Yeşil Direnç Zirvesi’nde İklim Krizi ve Orman Yangınları Masaya Yatırıldı

Cumartesi günü Acapulco Kongre Merkezi’nde düzenlenen Yeşil Direnç Zirvesi, “Ormanlar Yanıyor”, “Gıda Krizi Kapıda” ve “Su Savaşları” başlıkları altında önemli oturumlara ev sahipliği yaptı.

“Ormanlar Yanıyor: İklim Krizi ve Yangınlar” başlıklı panelde; KKTC Orman Dairesi Müdürlüğü adına Asım M. Yırık, Sivil Afet Timi Derneği (SAT-DER) adına Tayfun Çanakcı, İstanbul Üniversitesi’nden Rumi Sabuncu ve Taşkent Doğa Parkı’ndan Kemal Basat konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde, orman yangınlarının iklim krizinin yol açtığı bir çevre felaketi olmasının yanı sıra, etkili bir planlama ve yönetim politikası gerektiren çok boyutlu bir sorun olduğu vurgulandı.

Kolluk kuvvetleri ile sivil toplumda yer alan afet gönüllüleri arasında sürdürülebilir bir iş birliği ve koordinasyonun, orman yangınlarıyla mücadelede kritik öneme sahip olduğu bir kez daha dile getirildi.

Sivil Afet Timi Derneği (SAT-DER) yetkilileri, farklı disiplinlerden uzmanları bir araya getirerek iklim kriziyle mücadeleye dair ortak akıl geliştirilmesine katkı sağlayan Yeşil Direnç Zirvesi organizatörlerine teşekkür etti.