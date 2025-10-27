  • BIST 10901.17
Yine alkol yine kaza: Yaralı yok, 1 tutuklu
Yine alkol yine kaza: Yaralı yok, 1 tutuklu

Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde bu gece saat 02.15 sıralarında meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.

Polisten verilen bilgiye göre, Efehan ARSLAN (E-20) 148 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PV 132 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden ve yaya geçidinde bulunan kasis nedeniyle yavaşlamak zorunda kalan Mehmet TURAN (E-48) yönetimindeki RU 655 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

PV 132 plakalı araç sürücüsü Efehan ARSLAN, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

