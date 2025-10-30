YKP, Viyana’da düzenlenecek Avrupalılar Forumu’na katılacak

Yeni Kıbrıs Partisi’nin de gözlemci üye olduğu Avrupa Sol Partisi’nin (EL) öncülüğünde 9. Avrupalılar Forumu 31 Ekim - 2 Kasım tarihlerinde Viyana’da gerçekleştirilecek. YKP, Genel Sekreter Murat Kanatlı toplantılara katılacak…

Yüzlerce siyasi parti, sendika ve emek örgütünün katılacağı toplantılarda emek mücadelesinden ekolojiye, göçmen haklarından toplumsal cinsiyet eşitliğine dair mücadelelere ait çeşitli konular tartışılacak…

Yapılan açıklamada Avrupalılar Formunun çalışma prensipleri ortaya kondu ve dendi ki “Avrupalılar Formu, solun, yeşillerin ve ilericilerin bir araya gelip mücadelelerini paylaşabilecekleri eşsiz bir alan. Avrupa’nın karşı karşıya olduğu krizlere alternatif, daha adil ve daha yeşil çözümler üretmek ve bunlar için mücadele etmek istiyoruz. 2025 Avrupa Forumu’nun ortak teması kemer sıkma politikalarına karşı mücadele ve alternatiflerimizdir.”

31 Ekim’de Avrupalılar Formu, açılış oturumu ile başlayacak… Birbirinden farklı paralel oturumlarla devam edecek olan Forum, 2 Kasım Pazar günü tamamlanacak…

31 Ekim’de açılış sonrası “Avrupa Birliği’nin kemer sıkma projesiyle yüzleşmek: İlerleme ve iklim için alternatiflerimiz nelerdir?” ve sonra “Tasarruf ve Savaş Ekonomisi: AB’nin Yeniden Silahlanmasına Karşı Çıkıyoruz. Savaşla mücadele etmek, tasarruf politikalarıyla mücadele etmek demektir” başlıklı oturumlar gerçekleşecek…

1 Kasım’da “Başka Bir Dünya Mümkün: Ulusal Kurtuluş Politikalarının Rolü”, “Yakında Kapanabilecek Bir Fırsat Penceresi. Yeni Nesil AB Programının Uygulanmasına İlişkin Görüşler”, “Ortadoğu ve Avrupa’nın sorumluluğu”, “Sürdürülebilir, küresel çapta kabul görmüş bir Avrupa Güvenlik sistemi için”, “Avrupa’da Yolsuzluk: Demokratik, Sosyal ve Ekonomik Bir Sorun”, Avrupa’nın Sınırlı Demokrasisi – Demokratik Yolculuk mu?”, “Konut krizinin çözümü: Avrupa’daki direniş ve çözümler” başlıklı oturum ve atölye çalışmaları paralel olarak gerçekleşecek…

2 Kasım’da ise “Avrupa demokrasilerini kim veya ne tehdit ediyor? İlerici seçilmiş temsilcilerin tepkisi”, “Orta ve Doğu Avrupa bölgesi bir laboratuvar: Popülizm, neoliberalizm ve militarizm – sol için hangi dersler?”, “Haklar, istihdam, barış ve iklim için toplumsal ve siyasal anlamda kemer sıkma politikalarına karşı bir çoğunluk oluşturmak üzere bir araya gelinmesi” başlıklı oturum ve atölye çalışmaları paralel olarak gerçekleşecek… Avrupalılar Formu, ortak bildirinin sunumu ile kapanacak…

3 gün içinde ayrı ayrı Feminist, Gençlik ve Sendikalar Asambleleri de gerçekleştirilecek.

YKP heyeti, 30 Ekim’de adadan ayrılacak ve 2 Kasım’da adaya dönecek…