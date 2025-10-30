  • BIST 10916.59
  • Altın 5357.874
  • Dolar 41.9856
  • Euro 48.888
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKACevdet Yılmaz KKTC'ye geliyor

YKP, Viyana’da düzenlenecek Avrupalılar Forumu’na katılacak

» »
YKP, Viyana’da düzenlenecek Avrupalılar Forumu’na katılacak
YKP, Viyana’da düzenlenecek Avrupalılar Forumu’na katılacak

 Yeni Kıbrıs Partisi’nin de gözlemci üye olduğu Avrupa Sol Partisi’nin (EL) öncülüğünde 9. Avrupalılar Forumu 31 Ekim - 2 Kasım tarihlerinde Viyana’da gerçekleştirilecek. YKP, Genel Sekreter Murat Kanatlı toplantılara katılacak…

Yüzlerce siyasi parti, sendika ve emek örgütünün katılacağı toplantılarda emek mücadelesinden ekolojiye, göçmen haklarından toplumsal cinsiyet eşitliğine dair mücadelelere ait çeşitli konular tartışılacak…

Yapılan açıklamada Avrupalılar Formunun çalışma prensipleri ortaya kondu ve dendi ki “Avrupalılar Formu, solun, yeşillerin ve ilericilerin bir araya gelip mücadelelerini paylaşabilecekleri eşsiz bir alan. Avrupa’nın karşı karşıya olduğu krizlere alternatif, daha adil ve daha yeşil çözümler üretmek ve bunlar için mücadele etmek istiyoruz. 2025 Avrupa Forumu’nun ortak teması kemer sıkma politikalarına karşı mücadele ve alternatiflerimizdir.”

31 Ekim’de Avrupalılar Formu, açılış oturumu ile başlayacak… Birbirinden farklı paralel oturumlarla devam edecek olan Forum, 2 Kasım Pazar günü tamamlanacak…

31 Ekim’de açılış sonrası “Avrupa Birliği’nin kemer sıkma projesiyle yüzleşmek: İlerleme ve iklim için alternatiflerimiz nelerdir?” ve sonra “Tasarruf ve Savaş Ekonomisi: AB’nin Yeniden Silahlanmasına Karşı Çıkıyoruz. Savaşla mücadele etmek, tasarruf politikalarıyla mücadele etmek demektir” başlıklı oturumlar gerçekleşecek…

1 Kasım’da “Başka Bir Dünya Mümkün: Ulusal Kurtuluş Politikalarının Rolü”, “Yakında Kapanabilecek Bir Fırsat Penceresi. Yeni Nesil AB Programının Uygulanmasına İlişkin Görüşler”, “Ortadoğu ve Avrupa’nın sorumluluğu”, “Sürdürülebilir, küresel çapta kabul görmüş bir Avrupa Güvenlik sistemi için”, “Avrupa’da Yolsuzluk: Demokratik, Sosyal ve Ekonomik Bir Sorun”, Avrupa’nın Sınırlı Demokrasisi – Demokratik Yolculuk mu?”, “Konut krizinin çözümü: Avrupa’daki direniş ve çözümler” başlıklı oturum ve atölye çalışmaları paralel olarak gerçekleşecek…

2 Kasım’da ise “Avrupa demokrasilerini kim veya ne tehdit ediyor? İlerici seçilmiş temsilcilerin tepkisi”, “Orta ve Doğu Avrupa bölgesi bir laboratuvar: Popülizm, neoliberalizm ve militarizm – sol için hangi dersler?”, “Haklar, istihdam, barış ve iklim için toplumsal ve siyasal anlamda kemer sıkma politikalarına karşı bir çoğunluk oluşturmak üzere bir araya gelinmesi” başlıklı oturum ve atölye çalışmaları paralel olarak gerçekleşecek… Avrupalılar Formu, ortak bildirinin sunumu ile kapanacak…

3 gün içinde ayrı ayrı Feminist, Gençlik ve Sendikalar Asambleleri de gerçekleştirilecek.

YKP heyeti, 30 Ekim’de adadan ayrılacak ve 2 Kasım’da adaya dönecek…

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Guterres, Cumhurbaşkanı Erhürman’ı kutladı30 Ekim 2025 Perşembe 08:32
  • Hava nasıl olacak?30 Ekim 2025 Perşembe 08:31
  • Sosyal medyada koltuk kavgası! "Sana yedirmezler"30 Ekim 2025 Perşembe 08:30
  • Hristodulidis’ten Erhürman’a tebrik telefonu29 Ekim 2025 Çarşamba 22:12
  • İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği Üstel ve Arıklı'yı kınadı!29 Ekim 2025 Çarşamba 10:13
  • Bugün yer yer hafif sağanak bekleniyor29 Ekim 2025 Çarşamba 09:51
  • 61 yaşındaki Ünal Vamin aranıyor!29 Ekim 2025 Çarşamba 09:29
  • Seçim sonrası zam yağmuru başladı!29 Ekim 2025 Çarşamba 09:27
  • TDP: Fiber Protokolü, Kıbrıslı Türklerin egemenliğine açık müdahaledir; denetim kaldırılacak!28 Ekim 2025 Salı 21:19
  • “Perşembe gününden sonra partide değişim olmayacaksa gerekeni yapacağım” Kaynak: “Perşembe gününden sonra partide değişim olmayacaksa gerekeni yapacağım”28 Ekim 2025 Salı 15:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti