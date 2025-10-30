Zam Şampiyonu Hükümet Derhal İstifa Etmelidir

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, hükümete sert sözlerle yüklenerek yapılan son zamların halkı ağır biçimde etkilediğini ve hükümetin istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde ardı ardına yapılan zamların çalışanların ve halkın alım gücünü ciddi biçimde azalttığını belirtti. Özellikle akaryakıt ve gaz fiyatlarına yapılan son artışların tüm tüketim maddelerine yansıyacağını vurgulayan Bıçaklı, “Bu zamlar halkın yaşamını daha da zorlaştıracaktır. Hükümet derhal bu zamları geri almalıdır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hükümette yer alan üç partinin toplam oy oranının yüzde 35’te kaldığına dikkat çeken Bıçaklı, “Bu sonuç, halkın artık bu hükümete güvenmediğini ve yönetme yetkisini geri aldığını göstermektedir” dedi.

Bıçaklı, hükümetin bir yandan kamu kurumlarını “birilerine peşkeş çekmeye” çalıştığını, diğer yandan da yandaşlarını korumak için devletin kaynaklarını kullandığını öne sürerek, bütçe açıklarını kapatmak adına sürekli zam yapıldığını savundu.

KTAMS Başkanı Bıçaklı, açıklamasının sonunda, “Ülkeyi yönetme yetkisini kaybeden bu hükümetin yapması gereken tek şey istifa edip ülkeyi erken seçime götürmektir” ifadelerini kullandı.