TDP Genel Başkanı Zeki Çeler ve beraberindeki heyet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede konuşan Zeki Çeler, "Türkiye–KKTC ilişkisi ve CHP–TDP kardeşliği sarsılmaz bağların en önemli göstergesidir." dedi.
Zeki Çeler, Özgür Özel ile bir araya geldi: Kardeşliğimiz sarsılmaz bağların en önemli göstergesi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler ve beraberindeki heyet, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve parti heyetiyle bir araya geldi.

Ziyarette TDP Genel Başkanı Zeki Çeler’e; Genel Sekreter Nevzat Özkunt, TDP MYK Üyesi Güner Ersen, Mine Atlı, TDP Ekonomik Kalkınma ve Yerel İş Gücü Politikalarından Sorumlu MYK Üyesi Erman Yaylalı, Örgütlenme Sekreteri Tahir Hoca, Sivil Toplum Örgütlerinden Sorumlu MYK Üyesi Hasan Umur, MYK Üyesi ve Çevre Mühendisi Yasemin Çobanoğlu ile gençlik örgütü temsilcisi Ali Azeri eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ise Murat Karayalçın, Namık Tan, Gökçe Gökçen, Mehmet Necati Yağcı, İlhan Uzgel ve Sinem Kırçiçek eşlik etti.

Görüşmede konuşan TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, demokrasi vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Yakın tarihimizin ve Türkiye’nin içinde geçtiği süreç, demokrasinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermektedir. Halkın iradesi her şeyin üzerindedir. Türkiye’de yaşananların bir benzerini biz de geçtiğimiz dönemde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşadık ve bu nedenle 5 yıl kaybettik. Son seçimlerde ise partimiz olgunluk göstererek toplumun sesini dinledi, benzer görüşleri paylaştığımız bir partinin adayını destekledi ve kazandık.

Türkiye–KKTC ilişkisi ve CHP–TDP kardeşliği sarsılmaz bağların en önemli göstergesidir. Demokrasisi güçlü, kalkınmış ve refaha ulaşmış halklar olarak bu kardeşliğimizi daha da pekiştirmeliyiz.”

