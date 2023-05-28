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1 Haziran Dünya Çocuk Günü

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Kültür Dairesi, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kapsamında etkinlikler düzenliyor.
1 Haziran Dünya Çocuk Günü

Kültür Dairesi, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kapsamında Milli Kütüphane ve tüm halk kütüphanelerinde etkinlikler düzenliyor.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri kapsamında düzenlenecek etkinlik çarşamba günü başlayacak. Buna göre,  Yenierenköy Halk Kütüphanesi,  31 Mayıs Çarşamba günü Ziyamet İlkokulu’nda 10.30-11.30 saatleri arasında “Şiirlerle Büyüsün Çocuklar” etkinliği düzenleyecek.

1 Haziran etkinlikleri ise şöyle:

Lefkoşa Milli Kütüphanesi’nde Ceyhan Özyıldız’ın öykü ve hikaye söyleşisi 14.30-15.30 saatleri arasında olacak.

Lefkoşa Milli Kütüphanesi’nde Dr. Emine Özlüses’in taş boyama etkinliği 15.30-16.30 saatleri arasında yapılacak.

Girne Halk Kütüphanesi’nde Mert Yusuf Özlük’ün konuk olacağı fotoğraf söyleyişi 10.00-11.0 saatleri arasında olacak.

Mehmetçik Halk Kütüphanesi’nde Bedia Kale’nin seramik çalışması 10.00-11.00 saatleri arasında yapılacak.

Güzelyurt Halk Kütüphanesi’nde Halil Şahkın’ın sunacağı müzik dinletisi 10.00-11.00 saatleri arasında olacak.

Değirmenlik Halk Kütüphanesi’nde Leman Ünverdi’nin atık malzemelerin sanatla buluşma etkinliği saat 14.00’te, Akdoğan Halk Kütüphanesi’nde çocuklar için sinema etkinliği saat 14.00’te yapılacak.   Gazimağusa Halk Kütüphanesi’nde Nurperi Özgener’in masal etkinliği 09.30-10.30 saatleri arasında olacak.

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2 Haziran Cuma günkü etkinlik programı şu şekilde:

Akdoğan Halk Kütüphanesi’nde Ünver Alibey’in çocuk kitapları üzerine söyleşisi 10.00-11.00 saatleri arasında olacak.

İskele Halk Kütüphanesi’nde Tuncay Langal’ın düzenleyeceği enstrüman tanıtımı etkinliği 10.00-11.00 saatleri arasında yapılacak.

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