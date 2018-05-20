1. Kıbrıs Bağımsız Kısa Film Festivali start verdi

Kıbrıs Bağımsız Film Derneği(CIFA) tarafından düzenlenen 1.Kıbrıs Bağımsız Kısa Film Festivali(ICSFF) 18 Mayıs Cuma akşamı başladı. AKM’de gerçekleşen Kokteylli Açılış Töreni ile başlayan ulaslararası festival toplam 5 gün sürecek ve 46 ülkeden 74’ü yarışma filmi olmak üzere toplam 87 kısa filmin gösterilecek. Uluslararası festivalin açılışında Festival Komitesi üyesi Murat Obenler bir konuşma yaparken festivalin açılışında 5 farklı ülkeden 5 kısa film gösterildi. Açılış törenineşair-multimedya performans sanatçısı ve akademisyen Alev Adil, sanat yönetmeni Selda Çiçek,film eleştirmeni-oyuncu Cüneyt Cebenoyan, ressam-şair Ümit İnatçı ve Rus yönetmen -senarist-yapımcı Slava Ross tarafından oluşturulan Festival jürisi de katıldı.

Türkiye’den Noradrenalin, İtalya’dan Panic Love, Avustralya’dan Irony, Hindistan’dan Small Man? ve Fransa’dan Dogless adlı kısa filmlerin gösterimiyle başlayan festivalde Lefkoşa AKM’de her gün sabah, öğleden sonra, akşamüzeri ve gece seanslarında yarışma ve yarışma dışı kısa filmler ücretsiz olarak seyircilerle buluşacak. 21 ve 22 Mayıs’ta ise Festival seçkisi DAÜ İletişim Fakültesi Mor Salon’da öğrencilerle buluşacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi, Merit Otelleri ve Cumhurbaşkanlığı’nın sponsor olarak yer aldığı,Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi, YDÜ, DAÜ, Girne Belediyesi, Creditwest, Cypex Co.Ltd.(Efes Pilsen) in de çeşitli katkılar koyduğu festivalde En İyi Film, En İyi Sinematografi ve En İyi Senaryo dallarında ödüllerin yanı sıra, CIFA Özel Mansiyon ödülüyle birlikte toplam 4 ödül verilecek.

Tolga Karaçelik ile söyleşi

Türkiye’nin önemli yönetmenlerinden Tolga Karaçelik festivalin bu yılki konuğu olacak ve Kıbrıs Bağımsız Film Derneği ile YDÜ İletişim Fakültesi işbirliğinde düzenlenecek “Kelebekler” film gösterimi 21 Mayıs Pazartesi günü 10:00-13:00 saatleri arasında YDÜ Kütüphane Salon: 4’te yapılacak.

Etkinlikte önce, yönetmenin bu yıl Sundance Film Festivali’nde En İyi Film Ödülü’nü de alan son filmi “Kelebekler” gösterilecek ve sonrasında da YDÜ, Radyo, TV ve Sinema Bölümü öğretim görevlisi Emrah Öztürk moderatörlüğünde yönetmen Karaçelik sinemasaverlerle buluşarak filmve sineması ile ilgili soruları yanıtlayacak. Festival ile ilgili tüm bilgi ve gelişmelere festivalin Facebook adresinden ulaşılabilir.