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1 milyon kazandı! Rabia Birsen Göğercin'in eline geçecek net para ne kadar?

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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Rabia Birsen Göğercin 1 milyonluk soruyu doğru yanıtlayarak büyük ödülü kazandı. Kazanılan 1 milyonluk ödülün vergi kesintileri sonrası ne kadar kaldığı merak konusu oldu.
1 milyon kazandı! Rabia Birsen Göğercin'in eline geçecek net para ne kadar?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük heyecan yaşandı. Rabia Birsen Göğercin 1 milyonluk soruya kadar geldi ve büyük ödülü kazandı.

Başarısının yanı sıra sempatik tavrı ile de dikkat çeken yarışmacının 1 milyon lirayı kazanmasının ardından eline geçecek net para merak edildi.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl sosyal medyadan yarışma sonrasında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Bingöl Rabia Birsen Göğercin'in yarışmadan ne kadar alacağını açıkladı.

Bingöl "Bugünkü yarışmada 1 milyon liralık soruya doğru cevap veren yarışmacının eline net [1.000.000 - ((1.000.000TL - 23.387tl istisna) x %20 İntikal Vergisi Kesintisi) =] 804.677 TL geçecektir. Bu nedenle yarışmanın adı da “Kim vergiler dahil milyoner olmak ister?” olabilir" yorumunda bulundu.

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