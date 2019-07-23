1202 yıllık anıt ağaç yeni evinde de zeytin verdi

Yol çalışması sırasında sökülen, Mezitli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Menderes Mahallesi’ndeki Demokrasi Meydanı’na dikilen ağaç ilçenin simgesi haline geldi.

Belediye çalışanları ve mahalle sakinleri, 2017’de Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından ‘anıt ağaç’ olarak tescillenen ağaca gözü gibi bakıyor.

Ağacın yeniden zeytin vermesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden mahalle sakinleri onun gölgesinde oturmanın da uzaktan izlemenin de keyif verdiğini söylüyor.

CHP’li belediye aşkanı Neşet Tarhan ise şunları söyledi: “Zeytin ağacı adaletin, sağlığın, bilgeliğin, barışın ve yeniden doğuşunun simgesidir. Farklı birçok kültürde kutsal kabul edilen asırlık zeytin ağacını, ekiplerimiz yeniden toprakla buluşturdu. Adaleti, barışı ve sağlığı Mezitli’de yeniden yeşerttik. Üzerinde zeytinleri görmüş olmamız bizim için büyük mutluluk kaynağı. Önümüzdeki günlerde ağacımızın yanı başına ikinci sanat durağımızı da oluşturacağız. O zaman daha çok insan bu bölgeye gelecek.”