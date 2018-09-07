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15 Temmuz'u anlatan Uyanış'ın yönetmeni Avcı'ya, FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis

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FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan yargılanan 'Uyanış' filminin yönetmeni sanık Ali Avcı hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.
15 Temmuz'u anlatan Uyanış'ın yönetmeni Avcı'ya, FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Ali Avcı ile avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Hakan Özer, celse arasında tanık Fatih Metin'in, mahkemeye müracaat ederek, duruşma salonunda sanık ile yüz yüze gelmek istemediğini, rahat ifade veremeyeceğini, o nedenle celse arasında beyanının tespit edilmesinin daha doğru olacağını ve kendisini daha rahat ifade edebileceğini bildirdiğini açıkladı. Başkan Özer, bu nedenle celse arasında tanık Metin'in beyanının alınarak dosyaya konulduğunu hatırlattı.

Duruşmada tanık beyanlarına karşı bir diyeceği olup olmadığı sorulan sanık Ali Avcı, aleyhine olan beyanları kabul etmedi.

Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede verdiği mütalaasını tekrar ederek, sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Davanın sona ereceği hatırlatılarak son savunması sorulan sanık Avcı, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Ali Avcı'nın 'FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak' suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet, verilen kararın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini göz önüne alarak, cezayı 6 yıl 3 ay hapis cezasına indirdi.

 

Verilen ceza miktarına, sanığın tutuklulukta geçirmiş olduğu süreye, FETÖ üyesi olduğunun sübut bulmasına ve aynı örgüte üye olmak suçundan yargılanan ve kamuoyunca tanınan sanıkların yurt dışına kaçtıklarına değinen mahkeme heyeti, kaçma ihtimali bulunduğunu öngördüğü sanığın hükmen tutukluluk halinin devamına da karar verdi.

KÜÇÜK BÖLGE İMAMIYMIŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ali Avcı'nın, yakalanma tarihinden önceki dönemden beri mevcut delil durumuna göre ilk olarak tespit edilebildiği kadarıyla örgütsel isimlendirilmeyle 'Küçük Bölge İmamlığı' denen, örgütün amacına uygun biçimde işleyişini sağlayan, örgüt üyelerine görev veren, emir ve idare yetkisine sahip olan konumuna göre örgüt faaliyetlerini düzenleme ve görevlendirme yetkisini haiz, yönetici vasfında görev üstlenerek faaliyet yürüttüğü anlatılıyor.

İddianamede, Avcı'nın yakalanma tarihindeki tespit edilebilen örgütsel konumu, eylemleri, hakkındaki tespitlere göre, terör örgütünün temel politikası doğrultusunda basın yayın üzerinden toplumsal algı idaresi alanında sorumluluk üstlenen ve faaliyetlerde bulunan yöneticilerinden olduğu, yakalanma tarihine kadar faaliyetlerine aktif olarak devam ettiğinin anlaşıldığı vurgulanıyor.

Aynı Yönetmenin Çektiği Reis Filminin Çekimleri KKTC'de Başlamıştı

Yapımcılığını Ali Avcı'nın yaptığı film için KKTC'nin İskele kasabasında set kurulmuştu. Kasabanın eski meydanında, Erdoğan’ın gençlik yıllarının geçtiği Kasımpaşa'nın tarihi semt dokusu oluşturulmuştu

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