  • BIST 1.495
  • Altın 438,846
  • Dolar 7,3495
  • Euro 8,9219
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAPATLADIK!!! Pilli açıkladı: 52 yeni vaka!

15 Türk denizciyi kaçıran korsanlarla ilk temas kuruldu

»
15 Türk denizciyi kaçıran korsanlarla ilk temas kuruldu
15 Türk denizciyi kaçıran korsanlarla ilk temas kuruldu

Gine Körfezi'nde 15 Türk denizciyi kaçıran korsanlarla ilk temas kuruldu. Korsanlar şirketin Almanya'nın Hamburg kentindeki ofisini aradı. Korsanların tüm mürettebatın isimlerini söylediği ve hepsinin iyi olduğuna dair kanıt sundukları öğrenildi.

Boden Denizcilik’ten yapılan son dakika açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Boden Denizcilik, 23 Ocak 2021 tarihinde Sao Tome açıklarında kaçırılan konteyner gemisi MOZART'ın mürettebat üyeleriyle iletişim kurmuştur. Bu kapsamda 15 mürettebatın tamamının sağlık durumlarının iyi, yara almamış ve birlikte olduğu bilgisi elde edilmiştir.

"Boden ve Borealis Denizcilik, mürettebatının ve mürettebat ailelerinin güvenlik ve sağlığının korunması için konu ile ilgili ek bir yorumda bulunmayacaktır."

Geçen cumartesi günü (23 Ocak 2021) Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında Türk mürettebatın yönettiği Liberya bayraklı gemi silahlı korsanlar tarafından rehin alınmıştı. Mürettebattan 1 kişi öldürülürken, 15 kişi kaçırılmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuşadası'nda anne-oğlu yemek yaparken düdüklü tencere patladı: 1 ölü, 1 yaralı27 Ocak 2021 Çarşamba 09:38
  • Türkiye'de YSK açıkladı... DEVA ve Gelecek yok26 Ocak 2021 Salı 22:23
  • TÜGVA il temsilcisi, sadece kendisinin girebildiği sınavı kaybetti!26 Ocak 2021 Salı 22:21
  • Karikatürist Erdil Yaşaroğlu: Derdimiz sadece ticari sitelerle26 Ocak 2021 Salı 20:30
  • Türkiye'de 7 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı26 Ocak 2021 Salı 19:38
  • ''Süleyman Soylu, Bahçeli'nin koltuğuna aday''26 Ocak 2021 Salı 15:11
  • İstanbul'da Rus turistleri bıçaklayan kağıt toplayıcısı: Onları bir an şeytan olarak gördüm26 Ocak 2021 Salı 13:50
  • Eşinden miras kalan tarlanın parasıyla evlenmek isterken dolandırıldı26 Ocak 2021 Salı 13:25
  • Hastane acil servis ofisinde 'kumar' iddiaları üzerine soruşturma açıldı: 5 personel açığa alındı25 Ocak 2021 Pazartesi 23:50
  • İstikşafi: Türkiye ve Yunanistan, görüşmeleri sürdürme kararı aldı25 Ocak 2021 Pazartesi 22:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti