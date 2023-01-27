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15 yaşındaki çocuğun iç çamaşırlarını yırtıp fotoğrafını çekti

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Lefkoşa’da meydana gelen 15 yaşında kız çocuğuna karşı “Cocuğun Cinsel İstismarı, Özel Hayatın Gişzliliğini İhlal ve Cinsel Saldırı” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.A mahkeme huzuruna çıkarıldı.
15 yaşındaki çocuğun iç çamaşırlarını yırtıp fotoğrafını çekti

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Çavuşu Mustafa Özmüezin olayla ilgili buylguları aktardı.

Özmüezin 19 Ocak 2023 tarihinde 03.00-06.00 saatleri arasında K. Kaymaklı Lefkoşa da zanlının ikametgahının salon kısmındaki çek yat üzerinde alkollü şekilde uyur vaziyette bulunan 15 yaşındaki kız müşteki’nin rızası olmaksızın cinsel davranışla dudağından öpüp, sütyenini çıkartıp, kilotunu yırtmak sureti ile cinsel saldırıda bulunup çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediğini söyledi.

Polis zanlının müştekinin bilgi dışında dudağından öptüğü anı cep telefonu ile fotoğraf çekerek WhatsApp üzerinden geçiçi fotoğraf olarak gönderdiğini ve özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini belirtti.

Polis zanlının davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, 15 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber iki  kefilin 200 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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