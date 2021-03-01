  • BIST 1.527
  • Altın 404,529
  • Dolar 7,2588
  • Euro 8,7512
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKA6133 test yapıldı, 38'i yerel 41  pozitif vaka

16 yaşındaki oğlunu ensesinden kesti: Pişman değilim, oğlumu Allah yoluna adadım

»
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, oğlu A.O.A.'yı (16) Allah yolunda kurban ettiğini iddia ederek ensesini kesip ağır yaralayan sağlık memuru Yusuf A. (42), tutuklandı.
16 yaşındaki oğlunu ensesinden kesti: Pişman değilim, oğlumu Allah yoluna adadım

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, oğlu A.O.A.'yı (16) Allah yolunda kurban ettiğini iddia ederek ensesini kesip ağır yaralayan sağlık memuru Yusuf A. (42), tutuklandı.

Çaycuma Devlet Hastanesi'nin acil servisinde çalışan sağlık memuru Yusuf A., önceki gün aracına bindirdiği oğlu A.O.A.'yı Veli köyü yolunda ormanlık alanda indirdi. Yusuf A., yanında getirdiği bıçakla A.O.A.'nın ensesini kesti. Yusuf A., olayın ardından jandarmaya giderek kendini ihbarı etti. Yusuf A.'nın gösterdiği yere giden ekipler, A.O.A.'yı kanlar içinde kendinden geçmiş halde buldu. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırılan A.O.A., yoğun bakımda tedaviye alındı.

“Pişman değilim, oğlumu Allah yoluna adadım”

Gözaltına alınan Yusuf A., kendisini Allah yoluna adadığını, kravatıyla intihar girişiminde bulunduğunu, ancak kravat koptuğu için başarılı olamadığını söylediği öğrenildi. Bir gün sonra ise uykusunda çocuğunu Allah yoluna kurban etmesi istendiğini anlatan Yusuf A., "Oğlumu araca bindirdim. Kendisini Allah yoluna kurban edeceğimi söyledim. Oğlum kabul etti. Olay yerine gittik. Kasaptan aldığım bıçağı çıkarttım. Oğlumu önüme oturttum. Ensesinden kestim. Üstüne montunu örttüm. Karakola gidip oğlumu öldürdüğümü söyledim. Pişman değilim. Oğlumu Allah yoluna adadım" dedi.

Yusuf A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son dakika… Erdoğan’dan ’28 Şubat’ mesajı: Siyasi hayatım bitirilmek istendi28 Şubat 2021 Pazar 15:27
  • İsveç'te 2 çocuğu elinden alınan Çoban ailesi Türk yetkililerden yardım istedi28 Şubat 2021 Pazar 14:00
  • Cumhurbaşkanlığı yerli ve milli Google, Apple ve Facebook geliştirmeyi hedefliyor: 'Dünya GAFAM'dan büyüktür'28 Şubat 2021 Pazar 13:17
  • "Hayatımı ölümcül korona hastalığına borçluyum"28 Şubat 2021 Pazar 08:00
  • Fırıncı kardeşini ‘güzel ekmek pişirmiyorsun’ deyip öldüren ağabey 5 yıl sonra yakalandı27 Şubat 2021 Cumartesi 23:00
  • Fatih Altaylı'dan Kanal İstanbul için referandum çağrısı27 Şubat 2021 Cumartesi 22:00
  • ‘Beni alamazlar, almaya teçhizatları yetmez’ diyen kişi gözaltına alındı27 Şubat 2021 Cumartesi 21:00
  • Türkiye'de Koronavirüs | 71 kişi daha hayatını kaybetti, 9 bin 193 yeni 'vaka' tespit edildi27 Şubat 2021 Cumartesi 20:51
  • FETÖ itirafçısı öğrenci: 'Clash of Clans' oyunu üzerinden haberleşiyorduk27 Şubat 2021 Cumartesi 20:00
  • AKP’li vekil: 'Ev ve araba sahibi olmak artık hiç zor değil'27 Şubat 2021 Cumartesi 18:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti