18-24 Mart yaşlılara saygı haftası olarak her yıl Türkiye Cumhuriyeti ve ülkemizde kutlanmaktadır...Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk "Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Geçmişte çok güçlüyken tüm gücü ile çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin geleceğe güvenle bakmaya hakkı yoktur." demiştir.

Geçmiş ve gelecek arasındaki en güzel köprüdür yaşlılarımız. Onların tecrübelerinden faydalanmak gelecek nesillere ışık tutmaktadır...

20. yüzyılda tıbbın gelişmesi ve insan ömrünün uzaması ile her geçen yıl yaşlı nüfusu artmaktadır. Yaşlı nüfusu artarken gelişmekte olan toplumlarda özellikle devlet bakım ve tedavisine ihtiyaç duyulan yaşlılarımıza bakım ve tedaviler yetersiz kalmaktadır. Bizler özellikle bu günlerde bireysel ve toplumsal olarak yaşlılarımız için ne yaptık? Ne yapıyoruz? Neler yapabiliriz diye kendimizi sorgulamalıyız...Yaşlı nüfusun bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde gelecek kaygıları çok fazladır. Yaş ilerledikçe fiziksel ve ruhsal olarak güçsüzleşen çoğu yaşlımıza maalesef ki devlet gerekli ilgiyi göstermemektedir. Mesela şehirlerde onların hayatlarını kolaylaştıracak alt yapılar belediyeler tarafından yapılmamaktadır. (Örneğin yaya geçitleri -yürüme alanları -yaşlarına uygun spor tesisleri vb. gibi) Yalnız yaşayan yaşlı bireylere evlere bakım ve tedavi hizmetleri belediyeler ve sağlık bakanlığı tarafından yeterince verilmemektedir. Yaşlı nüfusa hastahanelerde de hizmetler poliklinik ve yataklı servislerde yeterli değildir. (Örneğin; hastahanelerde polikliniklerde öncelikli muayene olmaları ve hastahaneye yatışlarda hemşire sayısı yetersiz olan bölümlerde hasta bakım hizmeti verilmesi gibi) Yine bakım ve tedaviye yatarak ihtiyacı olduğu zaman kısıtlı olan devlete ait huzurevi ve bakımevlerinde yer bulunamamaktadır. Özel huzurevi ve bakımevleri ise bakım ve tedavi açısından yetersiz kalmaktadır...(ekonomik yetersizlik-yasa olmamasından dolayı denetim yapılamaması gibi)

KTTB olarak özellikle yaşlı olup devlet bakım ve tedavisine ihtiyaç duyan yaşlılarımız için Sağlık Bakanlığı'nı ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı göreve çağırıyor ve acilen özel huzurevi ve bakımevleri yasasının ivedilikle bilirkişilerce hazırlanması ve devlete ait olan Kalkanlı Yaşam Evi’nin yasasının hazırlanması ve Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi'nin de yasasının güncellenmesini talep ediyoruz ve biz Tabipler Birliği olarak yaşlılarımıza daha çağdaş hizmetler verilmesi için gerekli katkıları yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha halkımızın huzurunda belirtiriz.