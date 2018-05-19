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19 Mayıs törenleri Anıtkabir'den başladı

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Ankara'da resmi törenlerin ilk durağı Anıtkabir oldu. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakılmasının ardından bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşına geçildi.
19 Mayıs törenleri Anıtkabir'den başladı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta, Kuzey Kıbrıs'ta ve diploamtik temsilciliklerde kutlanıyor.

Törenler Ankara'da Anıtkabir'den başladı.

Anıtkabir'deki törenlerin başını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak çekti.

Diyarbakır'daki törenlere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katılıyor.

LİDERLERDEN MESAJLAR

Öncesinde AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs için yayımladığı mesajda "Samsun'da yakılan istiklal meşalesi, milletimiz için bağımsızlığın müjdecisi olmuş, birlik ve beraberlik içerisinde, azim, cesaret, kararlılık ve inançla verilen o eşsiz mücadele, bilahare Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanmıştır'' dedi.

'Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcını simgeleyen 19 Mayıs 1919'da Türk milletinin, kendi özgür iradesine, istiklal ve istikbaline her koşulda sahip çıkacağını tüm dünyaya ilan ettiğini' belirten Erdoğan, "Vatanımıza ve bayrağımıza yönelen tehditleri milletimizin canı pahasına bertaraf ettiği istiklal mücadelemiz, bağımsızlıklarını kazanmak için mücadele veren başka milletlere de örnek olmuştur'' diyerek şöyle devam etti:

"İstiklal mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, geleceğimizin teminatı ve umudumuz olan gençlere verilen önemin göstergesidir. İstiklal şuuruyla yetişen gençlerimiz, tarihlerine sahip çıkmaları, milli değerlerine bağlılıkları, her açıdan nitelikli ve donanımlı olmaları sayesinde, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımada temel unsur konumundadırlar. Bizler, gençlerimize siyasette ve devlet yönetiminde de duyduğumuz güvenin somut bir göstergesi olarak ülkemizde seçilme yaşını da 18’e indirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Kurtuluş Savaşı'mızı zafere ulaştıran irade, kararlılık ve inancı, gençlerimizin aynen muhafaza ettiklerini görmekten mutluluk duyuyoruz. Bizler, tüm imkanlarımızla kendilerine destek verdiğimiz gençlerimizin, ecdat yadigarı olan bu aziz vatanımızı en iyi biçimde koruyacaklarına, istiklal ve istikbalimize gerektiğinde canları pahasına sahip çıkacaklarına inanıyoruz. Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanları rahmetle yad ediyor, tüm gençlerimizi, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs için şu mesajı verdi:

"Bugün, Türkiye bir kez daha gençlerinden çok şey bekliyor. Gençlerimizle omuz omuza yeni bir Türkiye inşa etmenin tam zamanı, 24 Haziran'da güçlü bir Türkiye'ye adım atmanın tam zamanı."

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