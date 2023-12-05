  • BIST 8048.63
  • Altın 1887.714
  • Dolar 28.9303
  • Euro 31.3555
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAİsrail ordusu Gazze'deki kara işgalini genişletmeye devam ettiğini açıkladı

197 bin TL çaldı... Çaldığı para ile kumar oynadı!

» »
Göyeli Yenikent’te çalıştığı iş yerinden 197 bin TL çalan ve bu parayla kumar oynayan G.K tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
197 bin TL çaldı... Çaldığı para ile kumar oynadı!

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Doğukan Can mahkemede olguları aktardı. 

Polis, zanlı G.K'nin“Müstahdem Tarafından Sirkat” meselesinden tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldığını söyledi.

Polis, 2022- 2023 yıllar arasında Göyeli Yenikent’te faaliyet gösteren "D&P" isimli mağazada satış elemanı olarak çalışan zanlının parfüm satışından tahsil etmiş olduğu toplamda 197,450 TL nakit parayı tasarrufuna geçirmek suretiyle sirkat ettiğini söyledi.

Polis, olayın polisin bilgisine 4 Aralık 2023 tarihinde geldiğini, zanlının aynı gün mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis memuru, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde çaldığı parayla kumar oynadığını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının kumarhanede bulunma suçundan hakkında askıda davası olduğunu belirtti.

Zanlının KKTC vatandaşı olduğunu, soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması, bir kişinin 400 bin TL şahsi, 2 kişinin ise 250’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'de Alkol Hırsızlığı: Tutuklanan Şahısların Ardındaki İzinsiz İkamet Skandalı Ortaya Çıktı04 Aralık 2023 Pazartesi 13:33
  • Arkhe, başlangıcını Arabahmet’te yaptı04 Aralık 2023 Pazartesi 12:49
  • Acı haber… 28 yaşındaki genç hayatını sonlandırdı…03 Aralık 2023 Pazar 12:21
  • Lefkoşa'da Kaza: Araç Yayalara Çarptı, Yaralılar Hastanede Tedavi Altında01 Aralık 2023 Cuma 16:20
  • Gönyeli'de Alkollü Sürücü U Dönüşünde Kaza Yaptı01 Aralık 2023 Cuma 11:09
  • Lefkoşa'da Alkol Tesiri Altındaki Sürücü Kaza Yaptı30 Kasım 2023 Perşembe 11:55
  • Gümrüksüz 264 Kg Dana Eti ve Araba Parçaları Ele Geçirildi, 2 Tutuklama30 Kasım 2023 Perşembe 11:34
  • Zam var elektrik yok! 3 saatlik elektrik kesintisi30 Kasım 2023 Perşembe 10:25
  • BM Barış Gücü Basın Sözcüsü Siddique, ara bölgede herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi29 Kasım 2023 Çarşamba 18:19
  • Gönyeli'de Otobüs ve Araç Çarpıştı, Alkollü Sürücü Tutuklandı. Lefkoşa'da İkinci Kaza29 Kasım 2023 Çarşamba 12:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti