Yakın Doğu Üniversitesi’nin düzenlediği Periyodik Konferanslar dizisi kapsamında 2 Haziran’da “Türkiye Depremleri ve Doğu Akdeniz’in Depremselliği” masaya yatırılacak

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu’nun 2 Haziran Cuma günü Yakın Doğu Üniversitesi’nde vereceği konferans bütün ilgili kurumlara ve halka açık olarak gerçekleştirilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen Periyodik Konferanslar dizisi devam ediyor. Dizi kapsamında bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan konferansta deprem ele alınacak. Türkiye’nin önemli jeologlarından, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu’nun vereceği konferansta, “Türkiye Depremleri ve Doğu Akdeniz’in Depremselliği” masaya yatırılacak.

2 Haziran Cuma günü saat 10.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 101 Nolu Salon’da gerçekleştirilecek konferans; tüm meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, basın ve halka açık olarak gerçekleştirilecek.

Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu kimdir?

Türkiye’nin önemli jeologlarından olan Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, yurt içinde ve yurt dışında 100’den fazla projede yer aldığı çalışmalarını ağırlıklı olarak, kaya kütlelerinin mühendislik sınıflandırmaları, tünelcilik, doğal afetler, mühendislik jeolojisinde yapay zeka uygulamaları üzerine gerçekleştirdi. 400’den fazla araştırması yayınlanan Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu’nun çalışmalarının 16 binden fazla atıf aldı. Google Scholar verilerine göre Dünyada Mühendislik Jeolojisi alanında en çok atıf alan araştırmacılar arasında üst sıralarda yer alan Pof. Dr. Candan Gökçeoğlu, farklı kurum ve kuruluşlar tarafından verilen 7 adet bilimsel ödülün de sahibi.