2 kilo 192 gramlık dev limon açık arttırmayla satılıyor

Taşkent DoğaPark’da bulunan Jumbo Limon (Dev Yediveren) ağacında yetişen bir limonun ağırlığı 2 kilo 192 gram olarak ölçüldü.

Taşkent DoğaPark tarafından yapılan açıklamada, 2 kilonun üzerindeki bu devasa limonun, bir önceki ‘rekor’ boyuttaki ve 2050 gram ağırlığındaki limondan daha büyük olduğu ve yeni rekoru kırdığı ifade edildi.

Açıklamada, devasa limonun, gün içerisinde Kıbrıs Yaban Hayatı grubunda, tüm geliri DoğaPark'ın kar amacı gütmeyen faaliyetlerinde kullanılmak üzere açık arttırma yöntemiyle satılacağı belirtildi.

Yapılan açıklama şöyle:

DoğaPark'dan Rekor Ağırlıkta Limon!

DoğaPark bünyesinde bulunan Jumbo Limon(dev yediveren) ağacında yetişen bir limon hepimizi şaşırttı.

Jumbo Limon normalde 1 kilograma ulaşan dev limonlarıyla biliniyor. Bu limon, ağaçtaki diğer tüm limonları dahi gölgede bırakarak 2kg'ın üzerinde tam 2192 gram olarak tartıldı.

Adamızdan bundan önceki rekor 2050 gram ile Emekli Mağusa Kaymakamı İsmail Halit Gündost'un 2018 yılında yetiştirdiği bir limona aitti. (Kaynak: https://bit.ly/3aXvn8W)

Limon gün içerisinde Kıbrıs Yaban Hayatı grubunda, tüm geliri DoğaPark'ın kar amacı gütmeyen faaliyetlerinde kullanılmak üzere açık arttırma usülü satışa sunulacak.

Edit: Açık arttırma başladı:

https://www.facebook.com/groups/wildliferescue/permalink/872562229954453/