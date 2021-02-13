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SON DAKİKAToplam 4222 test,40 pozitif vaka

2 polisin Covid-19 test sonucu pozitif

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Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görev yapan 2 polisin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.
2 polisin Covid-19 test sonucu pozitif

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görev yapan 2 polisin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Haber Kıbrıs web sitesinde yer alan habere göre sahada görev yapan 2 polisin test sonuçlarının pozitif çıkması panik yarattı.

İki polisin çok sayıda temaslısı karantinaya alınırken polis içerisinde yeni bir yayılma söz konusu.

Öte yandan polis içerisinde geçtiğimiz haftalarda pozitif vaka görülmüştü. Çıkan vakaların ardından 2 vardiya tamamen karantinaya alınmıştı.

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