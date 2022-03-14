2. Uluslararası Sinema Sempozyumu kapsamında düzenlenen fotoğraf ve kısa film seçkilerinde dereceye giren isimler belli oldu!

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi (İLAMER) tarafından 8-11 Mart tarihleri arasında düzenlenen 2. Uluslararası Sinema Sempozyumu’nda dünyaca ünlü sanatçı ve akademisyenlerin yer aldığı dört günlük programın sonunda, fotoğraf ve kısa film seçkilerinde dereceye giren isimler açıklandı.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi (İLAMER) tarafından, dünyanın değişik ülkelerinden 20 üniversitenin iş birliği düzenlenen 2. Uluslararası Sinema Sempozyumu tamamlandı. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı tarafından da desteklenen 2. Uluslararası Sinema Sempozyumu kapsamında düzenlenen fotoğraf ve kısa film seçkisinde dereceye giren isimler ve eserler, sempozyumun son gününde düzenlenen online gala ile sanatseverlerle buluşturuldu.

84 kısa filmden 15’i seçkiye değer görüldü

Sempozyum kapsamında “yeni” teması ile düzenlenen Kısa Film Seçkisi’nde yer almak için 84 eser başvurdu. Kıbrıslı Türk yönetmen Derviş Zaim’in başkanlığında, Prof. Dr. Fevzi Kasap, Yrd Doç. Dr. İzlem Kanlı, Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Öğüç, Dr. Zehra Cerrahoğlu, Dr. Serkan Fundalar, Dr. Göral Erinç Yılmaz, Öğretim Görevlileri Murat Cem Acaralp, Zeyde Y. Örek, Mert Yusuf Özlük, Evren Maner ve yapımcılar Süleyman Bedri Kalyoncuoğlu, Canol Balkaya ve yönetmen Hayri Çölaşan’dan oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; 84 eserden 15’i seçkide yer almaya layık görüldü. Berk ve Mert Sata’nın imzasını taşıyan “Çerçeve” birinci, Şiyar Baran Sakık’ın “Karşıdaki” eseri ikinci, Ömer Dişbudak’ın “Burhan” eseri ise üçüncülüğe değer görüldü. Deniz Telek’in “Anuş” ve İlcan Edgar Özuluca’nın “Cevher” isimli kısa filmleri Jüri Takdir Ödülü aldı. Muaz Ramazan Güneş’in “Yasemin” isimli eseri ise Jüri Özel Ödülünün sahibi oldu.

Fotoğraf seçkisinde 23 sanatçıdan 32 eser yer aldı

2. Uluslararası Sinema Sempozyumu kapsamında düzenlenen “Fotoğraf Seçkisi”ne ise 73 sanatçı, 124 fotoğrafla başvurdu. Prof. Dr. Ali Bayraktaroğlu’nun başkanlığında, Prof. Dr. Osman Ürper, Prof. Dr. Fevzi Kasap, Doç. Dr. Ahmet Beyhan Özdemir, öğretim üyeleri Dr. Aslı Erciyes Tosun ve Dr. Birsel Matara ile fotoğraf sanatçısı ve akademisyen Gazi Yüksel, Sami Türkay, Mert Yusuf Özlük ve Hüseyin Aşkaroğlu’dan oluşan jürinin değerlendirmesi sonucu 23 sanatçının 32 eseri 2. Uluslararası Sinema Sempozyumu Fotoğraf Seçkisi’ne kabul edildi. Seçkiye kabul edilen eserler ilerleyen günlerde dijital katalog olarak da sanatseverlerle buluşacak.

Sempozyum kapsamında düzenlenen kısa film ve fotoğraf seçkilerinde yer alan eserlere https://www.youtube.com/watch? v=wGdabi9Fa_M linki üzerinden ulaşmak mümkün.