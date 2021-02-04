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20 bin gönüllüde denendi: Rus aşısı semptomatik vakalarda yüzde 91 etkili

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Rusya’nın geliştirdiği Covid-19 aşısı Sputnik V’nin semptomlu vakalara karşı yüzde 91.6 oranında etkili olduğu açıklandı.
20 bin gönüllüde denendi: Rus aşısı semptomatik vakalarda yüzde 91 etkili

Moskova Gamaleya Enstitüsü’nde geliştirilen ve test edilen aşının üçüncü aşama deneme sonuçları Lancet tıp dergisinde yayınlandı.

20 bine yakın kişinin katıldığı çalışmalarda katılımcıların dörtte birine plasebo, kalanına aşı uygulandı.

21 gün arayla iki doz olarak uygulanan aşı grubundaki 14 bin 964 katılımcıdan 16 kişide Covid-19 görülürken, 4 bin 902 kişilik plasebo grubunda 62 vakaya rastlandı.

Gönüllülerden 2 bin 144’ünün 60 yaş ve üstü olduğu ve aşının bu grupta yüzde 91.8 oranında etkili olduğu belirtildi.

Covid-19’a yakalanan 78 kişinin hastalığı geçirme durumuna dayandırılarak aşının orta ve ağır şiddetteki Covid-19 vakalarına karşı ise yüzde 100 koruma sağladığı ifade edildi.

Araştırmacılar analizlerinin yalnızca semptomlu Covid-19 vakalarını içerdiği notunu düşerek aşının asemptomatik vakalar ve bulaştırmada etkisinin daha detaylı incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya geçen yıl ağustos ayında aşıya onay verdiğini duyurduğunda, ayrıntılı sonuçlar yayınlamamakla eleştirilmiş, aşıya şüpheyle yaklaşılmıştı.

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