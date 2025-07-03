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20 Temmuz Tören Provası Nedeniyle Lefkoşa’da Yol Kapatılacak

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20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı tören provası nedeniyle 6 Temmuz Pazar günü Lefkoşa’da bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak.
20 Temmuz Tören Provası Nedeniyle Lefkoşa’da Yol Kapatılacak

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 51. yıl dönümü kapsamında yapılacak tören provası nedeniyle 6 Temmuz 2025 Pazar günü Lefkoşa’da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Saat 07.00’den itibaren, Honda Trafik Işıkları Kavşağı, Altınbaş Petrol Trafik Işıkları Kavşağı ve Gönyeli Çemberi arasındaki güzergâh prova bitimine kadar ulaşıma kapalı olacak.

Sürücüler için alternatif güzergâhlar belirlendi. Organize Sanayi Bölgesi’ne gitmek isteyenler Altınbaş Petrol Kavşağı’ndan kontrollü olarak yönlendirilecek. Yakın Doğu Üniversitesi’ne gidecek sürücüler Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ve Yakın Doğu Bulvarı’nı kullanabilecek.

Gazimağusa’dan Lefkoşa şehir içine gitmek isteyenler ise Hamitköy Çemberi’nden Mimar Mehmet Vahip ve Şht. İsmail Beyoğlu caddelerini veya Honda Kavşağı’ndan Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’ni kullanabilecek.

Yetkililer, sürücülerin belirtilen yollar üzerine araç park etmemelerini ve trafik işaretleri ile görevlilere uymalarını önemle rica etti.

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