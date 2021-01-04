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2020 enflasyonu yüzde 14,60 oldu

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TÜİK, 2020 yılı enflasyon oranını yüzde 14,60 olarak açıkladı.
2020 enflasyonu yüzde 14,60 oldu

TÜİK, 2020 yılı enflasyon oranını yüzde 14,60 olarak açıkladı.

2020 yılı Aralık ayında aylık enflasyon ise %1,25 oldu.

Ulaştırma ve gıda önceki yıla göre arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla, %0,65 ile alkollü içecekler ve tütün, %5,73 ile haberleşme ve %6,84 ile eğitim oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %28,12 ile çeşitli mal ve hizmetler, %21,12 ile ulaştırma ve %20,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Aralık 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 98 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 36 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 284 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Aylık en çok patlıcan yükseldi

Aralık ayında zam şampiyonu fiyatı yüzde 47,92 artan patlıcan oldu.

Patlıcanı yüzde 25,62 ile salatalık, yüzde 18,88 ile beyaz lahana, yüzde 17,36 ile yeşil soğan oldu.

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