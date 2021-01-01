2021'de gezegeni kurtarmak için 5 'yeşil' çözüm önerisi

2021'de gezegeni kurtarmak için ne yapmalı? 5 'yeşil' çözüm önerisi

Yaşadığımız gezegeni korumak ve sürdürülebilir yaşama uyum sağlamak için hayatınızda küçük değişiklikler yapabilirsiniz.

2021'de daha çevreci bir yaşam için neler yapabiliriz? Beş başlıkta özetledik.

1. Plastikten kurtulun

Her yıl yaklaşık 8 milyon ton plastik okyanusa karışıyor. Avrupa, dünyada plastik üretiminin beşte birinden sorumlu ancak 2016'da plastik atıkların yalnızca yüzde 30'u geri kazanıldı.

Ürün kullanma alışkanlıklarınızı değiştirerek piyasada giderek daha fazla plastik içermeyen alternatiflere yönelebilirsiniz.

2. Vegan olun

Gezegeni kurtarmaya yardımcı olmak için yapabileceğiniz en büyük yaşam tarzı değişikliklerinden biri vegan olmak.

Oxford Üniversitesi tarafından 2018'de yapılan bir araştırma, etin diyetinizden çıkarılması durumunda karbon ayak izinin yüzde 73 azaltabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar ayrıca et içermeyen bir diyetin yaklaşık 3,1 milyar hektar daha az tarım arazisi gerektirdiğini tespit etti.

Ancak tamamen vegan olmak ilk bakışta çok korkutucu görünüyorsa, Meat Free Mondays veya Veganuary'ye katılarak ilk adımı atabilirsiniz.

3. Yeniden kullanılabilir su şisesine yönelin

Muhtemelen bunu daha önce duymuşsunuzdur; ancak plastik şişeler hala mağazalarda satılıyor ve bunların 46 milyarı her yıl AB ülkelerinde satın alınıyor.

2021'de bu sayıyı önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olabiliriz. Piyasada aralarından seçim yapabileceğiniz pek çok alternatifle bu mümkün. Böylece çevrenin korunmasına da yardımcı olacaksınız.

4. Daha az duş alın

Sabahları uzun bir duşu sevebilirsiniz, ancak bu sürecin çok fazla su harcadığını biliyor muydunuz?

Örneğin, İngiliz evlerinde su için en büyük kullanım yeri banyolar. Banyoda geçirdiğiniz zamanı azaltarak hem çevreye yardımcı olursunuz hem de paradan tasarruf edersiniz.

Duşta daha az zaman geçirmek, 2 bin 400 litre su tasarrufu yapmanıza yardımcı olabilir. Su taşı (waterpebble) kullanarak duştaki zamanınızı daha ekonomik hale getirebilirsiniz.

5. İkinci el alış veriş yapın

Moda endüstrisinin küresel olarak karbon emisyonlarının yüzde 10'undan sorumlu olduğu tahmin ediliyor.

"Savurgan ve etik olmayan hızlı moda tedarik zincirine" karşı durarak bu yıl yalnızca ikinci el kıyafetler almayı deneyin.

Sürdürülebilir bir şekilde alışveriş yapmayı seçerek, atıkları, kirliliği, enerjiyi azaltmaya ve paradan tasarruf etmeye yardımcı olacaksınız.