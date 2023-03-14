2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi son anket sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranı kaç?

. İlk anketlerde Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında önde görünüyor.

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin ilk anket sonuçları yayınlanmaya başladı. Aksoy'un 8 Mart'ta yaptığı ankete göre Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu yüzde 55,6 oy aldı. Cumhur İttifakı adayı Erdoğan'ın oyu ise yüzde 44,4 oldu.

PİAR'ın 10 Mart'ta açıkladığı sonuçlara göre Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu yüzde 57,1 oy alırken Cumhur İttifakı adayı Erdoğan yüzde 42,9'da kalıyor. PİAR'ın anketi 12 ilde bin 460 kişinin katılımıyla bilgisayar destekli telefon görüşmesi (CATI) yoluyla gerçekleştirildi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Altı Masa müzakerelerinde yaşadığı kriz döneminde ilk anket ORC’den gelmişti. Buna göre ankette Kemal Kılıçdaroğlu için yüzde 56,8 oy oranı çıkarken Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43,2 oy aldı. Anket 28 ilde bin 850 kişi ile CATI yoluyla gerçekleştirildi.

PİAR'ın 10 Mart'ta açıkladığı sonuçlara göre Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu yüzde 57,1 oy alırken Cumhur İttifakı adayı Erdoğan yüzde 42,9'da kalıyor. PİAR'ın anketi 12 ilde bin 460 kişinin katılımıyla bilgisayar destekli telefon görüşmesi (CATI) yoluyla gerçekleştirildi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Altı Masa müzakerelerinde yaşadığı kriz döneminde ilk anket ORC’den gelmişti. Buna göre ankette Kemal Kılıçdaroğlu için yüzde 56,8 oy oranı çıkarken Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43,2 oy aldı. Anket 28 ilde bin 850 kişi ile CATI yoluyla gerçekleştirildi.