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22 Şişe içki çaldılar!

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Lefkoşa’da marketlerden 28 bin TL değerinde 22 şişe içki çalan E.M.Z ve Ö.K'nin suç ortakları olduğu iddia edilen A.Ö ve S.A.M tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
22 Şişe içki çaldılar!

Lefkoşa Adli Şube’de görevi polis memuru Doğukan Can olguları aktardı. 

Polis, 3 Aralık 2023 tarihinde saat 10.30 raddelerinde Lefkoşa’da Osmanpaşa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Çakıl Market isimli işletmeye müşteri olarak giren E.M.Z'nin içki reyonunda satışa sunulan 1475 TL değerindeki Chivas Regal “18 Years” marka viskiyi giymekte olduğu montunun iç kısmına saklayıp ödemeden çıkış yaparak sirkat ettiğini söyledi.

 Polis, olayın polisin bilgisine 05 Aralık 2023 tarihinde geldiğini, kamera görüntülerinden E.M.Z ve suçla bağlantılı Ö.K'ye ulaşıldığını ve aynı gün zanlıların Lefkoşa Adli Şube'ye celp edildiklerini yineledi.  

Polis, zanlının tasarruflarında bulunan sırt çantası içerisinde ve ikametgahlarında mahkeme emri ile yapılan aramada yaklaşık 28 bin TL değerindeki 22 adet muhtelif markalarda içkilerin bulunarak emare olarak alındığını anımsattı.

Polis, iki zanlının 6 Aralık 2023 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde soruşturma maksatlı 2 gün tutukluluk temin edildiğini belirtti.

 Polis, yapılan soruşturma sonucu A.Ö  ve S.A.M'nin suçla bağlantılarının tespit edildiğini belirtti.

Polis, A.Ö'nün 6 Aralık’ta Girne'de tespit edilerek, derdest emri gereği tutuklandığını söyleyen, ikametgahında yapılan aramada muhtelif marka ve çeşitlerde toplam 4 adet alkollü içkinin tespit edilip, emare olarak alındığını belirtti.

Doğukan Can, aynı tarihte S.A.M'nin Lefkoşa'da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını ve ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada muhtelif marka ve çeşitlerde toplam 14 adet alkollü içkinin tespit edilip, emare alındığına vurgu yaptı.

Polis, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini ve birçok market ve işletmeden ifade temin edilmesi ve kamera görüntülerinin incelenmesi gerektiğini belirterek, zanlıların aleyhinde bir gün ek tutukluluk emri talep etti. 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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