23. Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları Güzelyurt’ta Başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü tarafından organize edilen 23. Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları, Güzelyurt Dr. Fazıl Küçük Tesisleri’nde gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Saat 17.00’de başlayan törene çok sayıda sporcu, spor adamı ve sporsever katıldı.

Her yıl düzenlenerek geleneksel hale gelen organizasyonda bu yıl;

Badminton Federasyonu

Basketbol Federasyonu (3x3)

Bisiklet Federasyonu

Futbol Tenisi Federasyonu

Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu

Hentbol Federasyonu

Masa Tenisi Federasyonu

Tenis Federasyonu

Triatlon Federasyonu

müsabakaları yer alıyor

Ayrıca Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu iş birliğiyle ralli ve drift gösterileri de programa dahil edildi.

Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü, 23 yıldır Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’nı düzenlemenin büyük bir onur ve gurur olduğunu ifade ederek, organizasyonun spora ve gençliğe önemli katkılar sağladığını belirtti.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Başkanı Mehmet Küçük ise Spor Dairesi’ne teşekkür ederek tüm sporculara başarılar diledi.

Organizasyon, yarın ise saat 17.00’de ralli ve drift şovla başlayacak, ardından diğer branşlardaki müsabakalarla devam edecek.

Günün tamamlanan müsabaklarnın sonuçları ise şöyle

Duatlon Yarışı

Enis Alcici Mustafa Çağlar Erim Debreli

Bisiklet Yarışı

Tacam Gökbörü Enes Tekkanat Emir Tunalı

Futbol Tenisi – Tekli Erkekler

Ada Spor Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Akdeniz

Futbol Tenisi – Tekli Kadınlar