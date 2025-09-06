23. Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları Güzelyurt’ta Başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü tarafından organize edilen 23. Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları, Güzelyurt Dr. Fazıl Küçük Tesisleri’nde gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Saat 17.00’de başlayan törene çok sayıda sporcu, spor adamı ve sporsever katıldı.
Her yıl düzenlenerek geleneksel hale gelen organizasyonda bu yıl;
Badminton Federasyonu
Basketbol Federasyonu (3x3)
Bisiklet Federasyonu
Futbol Tenisi Federasyonu
Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu
Hentbol Federasyonu
Masa Tenisi Federasyonu
Tenis Federasyonu
Triatlon Federasyonu
müsabakaları yer alıyor
Ayrıca Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu iş birliğiyle ralli ve drift gösterileri de programa dahil edildi.
Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü, 23 yıldır Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’nı düzenlemenin büyük bir onur ve gurur olduğunu ifade ederek, organizasyonun spora ve gençliğe önemli katkılar sağladığını belirtti.
Dr. Fazıl Küçük Vakfı Başkanı Mehmet Küçük ise Spor Dairesi’ne teşekkür ederek tüm sporculara başarılar diledi.
Organizasyon, yarın ise saat 17.00’de ralli ve drift şovla başlayacak, ardından diğer branşlardaki müsabakalarla devam edecek.
Günün tamamlanan müsabaklarnın sonuçları ise şöyle
Duatlon Yarışı
Enis Alcici
Mustafa Çağlar
Erim Debreli
Bisiklet Yarışı
Tacam Gökbörü
Enes Tekkanat
Emir Tunalı
Futbol Tenisi – Tekli Erkekler
Ada Spor
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Akdeniz
Futbol Tenisi – Tekli Kadınlar
DTB2
Akdeniz Spor Birliği
DTB
