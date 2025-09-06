  • BIST 10729.49
  • Altın 4758.2
  • Dolar 41.1913
  • Euro 48.3102
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAPutin: Ukrayna'daki herhangi bir Batılı güç Rus ordusunun hedefi olacak

23. Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları Güzelyurt’ta Başladı

» »
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü tarafından organize edilen 23. Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları, Güzelyurt Dr. Fazıl Küçük Tesisleri’nde gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.
23. Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları Güzelyurt’ta Başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü tarafından organize edilen 23. Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları, Güzelyurt Dr. Fazıl Küçük Tesisleri’nde gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Saat 17.00’de başlayan törene çok sayıda sporcu, spor adamı ve sporsever katıldı.

Her yıl düzenlenerek geleneksel hale gelen organizasyonda bu yıl;

Badminton Federasyonu

Basketbol Federasyonu (3x3)

Bisiklet Federasyonu

Futbol Tenisi Federasyonu

Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu

Hentbol Federasyonu

Masa Tenisi Federasyonu

Tenis Federasyonu

Triatlon Federasyonu

müsabakaları yer alıyor

Ayrıca Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu iş birliğiyle ralli ve drift gösterileri de programa dahil edildi.

Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü, 23 yıldır Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’nı düzenlemenin büyük bir onur ve gurur olduğunu ifade ederek, organizasyonun spora ve gençliğe önemli katkılar sağladığını belirtti.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Başkanı Mehmet Küçük ise Spor Dairesi’ne teşekkür ederek tüm sporculara başarılar diledi.

Organizasyon, yarın ise saat 17.00’de ralli ve drift şovla başlayacak, ardından diğer branşlardaki müsabakalarla devam edecek.

Günün tamamlanan müsabaklarnın sonuçları ise şöyle

Duatlon Yarışı

  1. Enis Alcici

  2. Mustafa Çağlar

  3. Erim Debreli

Bisiklet Yarışı

  1. Tacam Gökbörü

  2. Enes Tekkanat

  3. Emir Tunalı

Futbol Tenisi – Tekli Erkekler

  1. Ada Spor

  2. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)

  3. Akdeniz

Futbol Tenisi – Tekli Kadınlar

  1. DTB2

  2. Akdeniz Spor Birliği

  3. DTB

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Esentepe’de plaj hentbolu coşkusu yaşandı21 Temmuz 2025 Pazartesi 11:43
  • Yüzmede 10 yıl sonra uzun kulvar yarışları yapılacak16 Temmuz 2025 Çarşamba 17:11
  • Kıbrıs Türk ralli dünyasının önemli isimlerinden Ömer Yıldız hayatını kaybetti13 Mayıs 2025 Salı 08:44
  • Alara Avrupa Şampiyonu!03 Nisan 2025 Perşembe 11:41
  • İki Toplumdan Gençler, Barış İçin Pedal Çevirecek02 Nisan 2025 Çarşamba 08:43
  • Alara Ghaffari Yarı Finalde02 Nisan 2025 Çarşamba 08:34
  • KKTC’de yağlı güreşlerin yeniden düzenlenmesi hedefleniyor17 Mart 2025 Pazartesi 12:57
  • Aren Baybars Larnaka'da ŞAMPİYON09 Mart 2025 Pazar 11:17
  • KKTC’li Boksör Sedef Nergiz, Dünya Şampiyonu’nu Mağlup Ederek Finale Yükseldi08 Mart 2025 Cumartesi 11:03
  • Demokrasi şampiyonu Selaattin oldu!03 Mart 2025 Pazartesi 15:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti