250'den fazla müzisyenden Boğaziçi'ne destek: Siyasi otorite elini üniversitelerden, akademisyenlerden ve değerli öğrencilerden derhal çekmelidir

252 müzisyen, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi rektörülüğüne atanan Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı protestolara ilişkin öğrencilere ve akademisyenlere desteklerini açıklarken, yapılan açıklamada "'Özerk ve Demokratik Üniversite'nin her zaman savunucusu olacağız!" denildi.

Aralarında çok sayıda ünlü ismin de bulunduğu 250'den fazla müzisyen, Boğaziçili öğrencilere ve akademisyenlere desteklerini sunarken, yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Biz aşağıda imzası bulunan müzisyenler;

Hayatın her alanında özgürlükleri ve evrensel insan haklarını savunan, her türden ayrımcılığa karşı duran müzik ve sahne emekçileriyiz.

Bu anlamda; özerk üniversiteleri, demokratik değerlere bağlı akademisyenleri ve uğradıkları haksızlıklara karşı anayasa ile güvenceye alınmış "haklı" itirazlarını dile getiren değerli öğrencileri sahipleniyoruz.

Hiçbir siyasi gücün, her ne sebeple olursa olsun üniversiteleri, akademisyenleri ve öğrencileri ötekileştirdiği, kendi fikrince dizayn etmeye çalıştığı yöntemlerini kabul etmiyoruz.

Siyasi otorite, elini üniversitelerden, akademisyenlerden ve değerli öğrencilerden derhal çekmelidir.

Tüm kamuoyuna bildiririz ki:

Başta Boğaziçi Üniversiteliler olmak üzere baskılara direnen tüm üniversitelilerin yanında duracak

ve;

"Özerk ve Demokratik Üniversite"nin her zaman savunucusu olacağız!

Saygılarımızla."