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250'den fazla müzisyenden Boğaziçi'ne destek: Siyasi otorite elini üniversitelerden, akademisyenlerden ve değerli öğrencilerden derhal çekmelidir

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250'den fazla müzisyenden Boğaziçi'ne destek: Siyasi otorite elini üniversitelerden, akademisyenlerden ve değerli öğrencilerden derhal çekmelidir
250'den fazla müzisyenden Boğaziçi'ne destek: Siyasi otorite elini üniversitelerden, akademisyenlerden ve değerli öğrencilerden derhal çekmelidir

252 müzisyen, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi rektörülüğüne atanan Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı protestolara ilişkin öğrencilere ve akademisyenlere desteklerini açıklarken, yapılan açıklamada "'Özerk ve Demokratik Üniversite'nin her zaman savunucusu olacağız!" denildi.

Aralarında çok sayıda ünlü ismin de bulunduğu 250'den fazla müzisyen, Boğaziçili öğrencilere ve akademisyenlere desteklerini sunarken, yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Biz aşağıda imzası bulunan müzisyenler;

Hayatın her alanında özgürlükleri ve evrensel insan haklarını savunan, her türden ayrımcılığa karşı duran müzik ve sahne emekçileriyiz.

Bu anlamda; özerk üniversiteleri, demokratik değerlere bağlı akademisyenleri ve uğradıkları haksızlıklara karşı anayasa ile güvenceye alınmış "haklı" itirazlarını dile getiren değerli öğrencileri sahipleniyoruz.

Hiçbir siyasi gücün, her ne sebeple olursa olsun üniversiteleri, akademisyenleri ve öğrencileri ötekileştirdiği, kendi fikrince dizayn etmeye çalıştığı yöntemlerini kabul etmiyoruz.

Siyasi otorite, elini üniversitelerden, akademisyenlerden ve değerli öğrencilerden derhal çekmelidir.

Tüm kamuoyuna bildiririz ki:

Başta Boğaziçi Üniversiteliler olmak üzere baskılara direnen tüm üniversitelilerin yanında duracak
ve;

"Özerk ve Demokratik Üniversite"nin her zaman savunucusu olacağız!

Saygılarımızla."

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    Anıl Şallıel
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    Atila Taş
    Attila Atasoy
    Aydın Karabulut
    Aydın Yagan
    Aykut Gürel
    Aylin Aslım
    Aysun Kocatepe
    Aysun Sökmen
    Ayşe Tütüncü
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    Aytekin Ataş
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    Babetna
    Bahr
    Banu Kanıbelli
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    Cem Aksel
    Cem Öget
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    Ceyhun Demir
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    Çamur
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    Deniz Ağan
    Deniz Güngören
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    Erdal Güney
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    Eskiz
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    Gülce Duru
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    Gürtuğ Gök
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    Nilipek.
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