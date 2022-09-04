  • BIST 3.222,74
  • Altın 1002.251
  • Dolar 18.1903
  • Euro 18.0717
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAYeni virüs alarmı!

29 yaşındaki genç kadın isyan etti: “Porno izlemek aşk hayatımı mahvetti”

» »
Aylık 15 milyondan fazla ziyaretçisi olan popüler bir yetişkin içerik sitesinden alınan veriler, düzenli kullanıcıların üçte birinden fazlasının kadın olduğunu gösteriyor.
29 yaşındaki genç kadın isyan etti: “Porno izlemek aşk hayatımı mahvetti”

Daily Mail’e konuşan 29 yaşındaki Kristel Koppers isimli bir kadın, çevrimiçi olarak müstehcen videolar izlemenin bir dizi rahatsız edici semptoma yol açtığını söyledi.

Şu anda Hollanda’da yaşayan ve insan kaynakları departmanında çalışan Koppers, “İnternette gördüğüm cinsel görüntülerin geri bildirimleriyle periyodik olarak dikkatim dağıldığı için cinselliğe konsantre olmakta zorlandığımı fark ettim” diyor.

Genç kadın, “Eşimle yakınlaşmalarımız da umduğum kadar hoş değildi. Sürekli olarak o anın her detayını internette gördüklerimle karşılaştırıyordum ve gerçek olan hiçbir zaman beklentilerimi karşılamadı. Seksle ilgili çok fazla endişe vardı, bu da onu gergin, rahatsız edici ve hatta zaman zaman acı verici hale getirdi” diyerek yaşadıklarını aktardı.

Kristel Koppers…

“PORNO SEVMİYORSAN SORUN VAR GİBİ DAVRANILIYOR”

The Mail on Sunday gazetesine konuşan uzmanlar, pornonun etkisinin giderek daha fazla genç kadını sağlıklı cinsel yaşamdan mahrum bıraktığı konusunda uyardı.

Son araştırmalar, 18 ila 24 yaş arasındaki kadınların, on yıl önceki kadınlardan yüzde 20 daha az seks yaptığını gösteriyor.

Porno bağımlılığı konusunda uzmanlaşmış bir psikoterapist olan Anastasia Sprout, “Son birkaç yılda gördüğümüz en büyük değişiklik, pornografinin gençler arasında ‘hınzır’ olarak kabul edilen bir şeyden bir norm haline gelmesidir.”

“Sanki kadınlar pornoyu beğenirlerse kendinden emin olarak görülüyorlar – bu olumlu bir şey olarak görülüyor. Eğer izlemiyorsan ya da sevmiyorsan, ‘sende bir sorun var demek’ anlamına getiriliyor” dedi.

Cinsel sağlık hizmetleri, yakınlık sorunları yaşayan, seks sırasında acı çeken ve libidoları düşen genç kadınlarla dolup taşarken bunların tümü, çevrimiçi pornografi izlemedeki keskin artışla bağlantılı olarak görülüyor.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Onlyfans’ın sahibi son 2 yılda 517 milyon dolar kazandı02 Eylül 2022 Cuma 23:45
  • Günlük burç yorumları (2 Eylül 2022)02 Eylül 2022 Cuma 08:51
  • Battıktan 110 yıl sonra Titanik’ten yeni görüntüler geldi01 Eylül 2022 Perşembe 21:04
  • Şaşırtan araştırma: O özellik yalnızca insanlarda yokmuş! Meğer papağanlarda...01 Eylül 2022 Perşembe 10:36
  • Günlük burç yorumları (1 Eylül 2022)01 Eylül 2022 Perşembe 10:09
  • Uyku felci neden oluşur?01 Eylül 2022 Perşembe 09:23
  • Evliliğe hazır olmadığınızın belirtileri01 Eylül 2022 Perşembe 09:18
  • Bilim insanları nihayet ölümsüz denizanalarının sırlarını çözdü31 Ağustos 2022 Çarşamba 21:25
  • Türk Hava Yolları’na sert suçlama: Evsizler barınma merkezi gibi31 Ağustos 2022 Çarşamba 18:14
  • Günlük burç yorumları (31 Ağustos 2022)31 Ağustos 2022 Çarşamba 09:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti