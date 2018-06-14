3 Günlük Hava Raporu

Bayram için planlar yapıldı. Peki meteroloji hava durumunu nasıl açıkladı. Bayramı huzur içinde geçirmek ve bu çerçevede plan yapmanızı sağlamanız için işte havanın 3 günlük raporu.
Tahminler | 3 Günlük Tahmin Ayrıntılı
Bölge : Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar
|15.06.2018 Cuma
|16.06.2018 Cumartesi
|17.06.2018 Pazar
|Bölge
|Hadise
|Min
|Max
|Hadise
|Min
|Max
|Hadise
|Min
|Max
|Bölgeyi incele.
|Girne
|23 °C
|31 °C
|23 °C
|32 °C
|23 °C
|30 °C
|Git
|Akdeniz
|21 °C
|31 °C
|21 °C
|33 °C
|20 °C
|30 °C
|Git
|Alevkaya
|19 °C
|29 °C
|20 °C
|30 °C
|18 °C
|28 °C
|Git
|Boğaz
|19 °C
|29 °C
|20 °C
|30 °C
|20 °C
|28 °C
|Git
|Esentepe
|22 °C
|28 °C
|23 °C
|29 °C
|22 °C
|28 °C
|Git
|Lapta
|23 °C
|28 °C
|23 °C
|29 °C
|23 °C
|27 °C
|Git
|Çamlıbel
|22 °C
|30 °C
|22 °C
|31 °C
|21 °C
|29 °C
|Git
Bölge : Batı Mesarya
|15.06.2018 Cuma
|16.06.2018 Cumartesi
|17.06.2018 Pazar
|Bölge
|Hadise
|Min
|Max
|Hadise
|Min
|Max
|Hadise
|Min
|Max
|Bölgeyi incele.
|Güzelyurt
|20 °C
|33 °C
|20 °C
|35 °C
|19 °C
|31 °C
|Git
|Lefke
|23 °C
|27 °C
|23 °C
|28 °C
|23 °C
|27 °C
|Git
Bölge : Orta Mesarya
|15.06.2018 Cuma
|16.06.2018 Cumartesi
|17.06.2018 Pazar
|Bölge
|Hadise
|Min
|Max
|Hadise
|Min
|Max
|Hadise
|Min
|Max
|Bölgeyi incele.
|Ercan
|20 °C
|35 °C
|21 °C
|36 °C
|21 °C
|33 °C
|Git
|Lefkoşa
|21 °C
|35 °C
|21 °C
|36 °C
|20 °C
|33 °C
|Git
Bölge : Doğu Mesarya Ve Doğu Sahil
|15.06.2018 Cuma
|16.06.2018 Cumartesi
|17.06.2018 Pazar
|Bölge
|Hadise
|Min
|Max
|Hadise
|Min
|Max
|Hadise
|Min
|Max
|Bölgeyi incele.
|GaziMağusa
|23 °C
|32 °C
|23 °C
|33 °C
|22 °C
|31 °C
|Git
|Beyarmudu
|22 °C
|33 °C
|22 °C
|35 °C
|21 °C
|31 °C
|Git
|Geçitkale
|19 °C
|35 °C
|20 °C
|36 °C
|20 °C
|33 °C
|Git
Bölge : İskele Ve Karpaz
|15.06.2018 Cuma
|16.06.2018 Cumartesi
|17.06.2018 Pazar
|Bölge
|Hadise
|Min
|Max
|Hadise
|Min
|Max
|Hadise
|Min
|Max
|Bölgeyi incele.
|Yenierenköy
|22 °C
|31 °C
|22 °C
|32 °C
|22 °C
|30 °C
|Git
|İskele
|22 °C
|33 °C
|22 °C
|34 °C
|21 °C
|32 °C
|Git
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