  • BIST 94.541
  • Altın 194,411
  • Dolar 4,6116
  • Euro 5,4082
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

3 Günlük Hava Raporu

» »
Bayram süresince hava nasıl olacak?
3 Günlük Hava Raporu

Bayram için planlar yapıldı. Peki meteroloji hava durumunu nasıl açıkladı. Bayramı huzur içinde geçirmek ve bu çerçevede plan yapmanızı sağlamanız için işte havanın 3 günlük raporu.

Tahminler | 3 Günlük Tahmin Ayrıntılı

Kıbrıs Geneli 3 Günlük Tahmin

Bölge : Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

+ Bölgeyi incele.

 15.06.2018 Cuma16.06.2018 Cumartesi17.06.2018 Pazar 
BölgeHadiseMinMaxHadiseMinMaxHadiseMinMaxBölgeyi incele.
Girne23 °C31 °C23 °C32 °C23 °C30 °CGit
Akdeniz21 °C31 °C21 °C33 °C20 °C30 °CGit
Alevkaya19 °C29 °C20 °C30 °C18 °C28 °CGit
Boğaz19 °C29 °C20 °C30 °C20 °C28 °CGit
Esentepe22 °C28 °C23 °C29 °C22 °C28 °CGit
Lapta23 °C28 °C23 °C29 °C23 °C27 °CGit
Çamlıbel22 °C30 °C22 °C31 °C21 °C29 °CGit

Bölge : Batı Mesarya

+ Bölgeyi incele.

 15.06.2018 Cuma16.06.2018 Cumartesi17.06.2018 Pazar 
BölgeHadiseMinMaxHadiseMinMaxHadiseMinMaxBölgeyi incele.
Güzelyurt20 °C33 °C20 °C35 °C19 °C31 °CGit
Lefke23 °C27 °C23 °C28 °C23 °C27 °CGit

Bölge : Orta Mesarya

+ Bölgeyi incele.

 15.06.2018 Cuma16.06.2018 Cumartesi17.06.2018 Pazar 
BölgeHadiseMinMaxHadiseMinMaxHadiseMinMaxBölgeyi incele.
Ercan20 °C35 °C21 °C36 °C21 °C33 °CGit
Lefkoşa21 °C35 °C21 °C36 °C20 °C33 °CGit

Bölge : Doğu Mesarya Ve Doğu Sahil

+ Bölgeyi incele.

 15.06.2018 Cuma16.06.2018 Cumartesi17.06.2018 Pazar 
BölgeHadiseMinMaxHadiseMinMaxHadiseMinMaxBölgeyi incele.
GaziMağusa23 °C32 °C23 °C33 °C22 °C31 °CGit
Beyarmudu22 °C33 °C22 °C35 °C21 °C31 °CGit
Geçitkale19 °C35 °C20 °C36 °C20 °C33 °CGit

Bölge : İskele Ve Karpaz

+Bölgeyi incele.

 15.06.2018 Cuma16.06.2018 Cumartesi17.06.2018 Pazar 
BölgeHadiseMinMaxHadiseMinMaxHadiseMinMaxBölgeyi incele.
Yenierenköy22 °C31 °C22 °C32 °C22 °C30 °CGit
İskele22 °C33 °C22 °C34 °C21 °C32 °CGit
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yağmur geliyor11 Mayıs 2018 Cuma 15:44
  • Sağanak yağışlar bugünden itibaren etkili olacak07 Mayıs 2018 Pazartesi 09:07
  • Meteoroloji’den sağanak uyarısı!09 Nisan 2018 Pazartesi 14:44
  • Sıcaklık 3-4 derece yükselecek03 Şubat 2018 Cumartesi 10:15
  • Pazar Günü hava nasıl olacak?16 Aralık 2017 Cumartesi 15:04
  • Haftasonunda hava nasıl olacak?14 Aralık 2017 Perşembe 14:49
  • Bu hafta yağmur bekleniyor15 Kasım 2017 Çarşamba 18:03
  • En fazla yağış Girne’ye düştü04 Kasım 2017 Cumartesi 12:47
  • Bu haberi okumadan plan yapmayın!27 Ekim 2017 Cuma 14:37
  • En çok yağış nereye düştü?27 Ekim 2017 Cuma 13:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti