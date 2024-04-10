307 araç sürücüsü rapor edildi

09.04.2024 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1053 araç sürücüsü kontrol edildi ve 222’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 16’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 12’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 51’i diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 307 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 araç sürücü tutuklanmış ve 13 araç ise trafikten men edilmiştir.