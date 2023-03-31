31 Mart 2023 günlük burç yorumları

KOÇ

Nazik gezegenler bugün size olumlu ruh halinizi yükseltebilecek etkilerde bulunabilir. Bazı güzellikleri fark edeceksiniz. Olumlu durmaya bakın.

BOĞA

Size bugün perde arkasından bir yardım eli uzanabilir ve özel hayatınızdan veya gizli saklı bir yerden olumlu bir güç alacaksınız gibi görüyor.

İKİZLER

İçsel gücünüzün yardımıyla uygun kararı verebilirsiniz. Artık daha iyi bir mali durumlara gelmeniz olası. Maneviyatınıza bugün önem verin.

YENGEÇ

Bugün biraz sert bir gün ve fakat çok arzuladığınız bir şeye de ulaşacaksınız gibi durmakta o nedenle kazancınıza odaklanmanızda çok fayda var.

ASLAN

Dilekleriniz bugün gökyüzü tarafından kabul edilebilir. İş yerinde iyi performans gösterme yeteneğine sahipsiniz. Kullanın bunu iyi olacak.

BAŞAK

Kaybettikleriniz arkasından üzülseniz ne olacak ki? Bırakın kendinizi dünyanın zaten çivisi çıkmış. O nedenle inisiyatifiniz dışındaki konulara üzülmeyin.

TERAZİ

İşvereniniz işinize olan bağlılığınızdan memnun ve terfi ettirilebilirsiniz. Bu tip bir olanak bugün önünüze gelirse bunu kullanmaya bakın.

AKREP

Partnerinizle havadan sudan konuşmak iyi güzelde, konu ciddileşebilir bir anda siz çözüm odaklı olmaya bakın. Çünkü iş içinden çıkılmaz bir hal alabilir.

YAY

Sizden yayılan olumlu bir enerji bugün olmayacak. Sağlık sorunları yaşamamak için kendinizi hemen hemen her şeyden korumaya gayret edin.

OĞLAK

Eşinizle, sevgilinizle, hadi buna çoluk çocuğu da katalım, iletişim için güzel bir gün. Bekarsanız muhtemel bugün güzellikler yaşayabilirsiniz.

KOVA

Bugün girişim durumunuz aniden askıya alınabilir, kendinizi eliniz kolunuz bağlı hissedebilirsiniz. Uyku eksikliği sizi sinirli ve ukala yapabilir.

BALIK

Bugün kendinizi oturmuş bir yerde müzik dinlerken veya kitap okurken bulabilirsiniz. Yapmanız gereken onca iş varken bu size iyi geliyorsa yapın.