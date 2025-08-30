  • BIST 11288.05
39 yaşında hayatını kaybetti

Bafra’da faaliyet gösteren bir otelde 27 Ağustos 2025 tarihinde meydana gelen üzücü olayda 39 yaşındaki Daniel Tsouk, havuz kenarında oturduğu sırada aniden rahatsızlandı.
Bafra'da faaliyet gösteren bir otelde 27 Ağustos 2025 tarihinde meydana gelen üzücü olayda 39 yaşındaki Daniel Tsouk, havuz kenarında oturduğu sırada aniden rahatsızlandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Yeniboğaziçi Hastanesi’ne kaldırılan Tsouk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yapılan otopsi sonucunda kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için kan ve doku örnekleri alındı. Ölüm sebebi yapılacak ileri tetkiklerin ardından netlik kazanacak.

