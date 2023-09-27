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5. Uluslararası MarmaRUN Koşusu 8 Ekim'de İstanbul'da yapılacak

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5. Uluslararası MarmaRUN Koşusu, 8 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.
5. Uluslararası MarmaRUN Koşusu 8 Ekim'de İstanbul'da yapılacak

Marmara Üniversitesi Mezunlar Ofisi Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre uluslararası statüde gerçekleştirilecek 10 kilometrelik yarış, Anadolu Hisarı Küçüksu Kasrı önünden başlayacak.

Sahil boyunca koşmaya devam edecek yarışmacılar, Çubuklu İskelesi'nden dönerek başlangıç noktasında koşuyu tamamlayacak. Saat 08.00'de başlayacak organizasyon, 18 yaşından büyüklerin katılımına açık olacak.

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, 140 yıllık üniversitenin spor alanında gösterdiği ulusal ve uluslararası başarılarda öncü kurum olduğunu ve MarmaRUN organizasyonunun uluslararası marka olma yolunda Cumhuriyet'in 100. yılında önemli adımlar atmaya devam ettiğini vurguladı.

Spor yapmayı ve koşmayı sevenleri 8 Ekim Pazar günü Anadolu Hisarı Kampüsü'nde beklediklerini aktaran Mustafa Kurt, öğretim üyelerinin, mezunların, öğrencilerin ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşecek koşunun yarışseverler için güzel bir etkinlik olmasını beklediğini ifade etti.

Üniversitenin Mezunlar Ofisi Koordinatörü ve 2018'de MarmaRUN projesini başlatan Prof. Dr. Bülent Yılmaz ise böyle bir etkinliğe imza atmaktan dolayı çok memnun olduğunu belirtti.

Katılımcıların spor ile birlikte güzel bir hafta sonu geçirebilmeleri ve hatırlanacak güzel anılarla etkinlik alanından ayrılmaları için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade eden Bülent Yılmaz, uluslararası bir marka yaratma yolunda ilerlediklerini kaydetti.

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