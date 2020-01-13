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50 yıl önce kaybolan çocukla ilgili bilgi paylaşana 1 milyon Avustralya doları ödül verecekler

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50 yıl önce kaybolan çocukla ilgili bilgi paylaşana 1 milyon Avustralya doları ödül verecekler
50 yıl önce kaybolan çocukla ilgili bilgi paylaşana 1 milyon Avustralya doları ödül verecekler

Avustralya’da, 50 yıl önce, üç yaşındayken kaçırılan ve öldürdüğü tahmin edilen Cheryl Grimmer dosyasıyla ilgilenen dedektifler olayı aydınlatmak için bilgi verecek kişilere 1 milyon Avustralya doları ( 4 milyon lira) ödül verileceğini açıkladı.

Ailesiyle Britanya’dan Avustralya’ya göç eden Grimmer, 12 Ocak 1970’de, Yeni Güney Galler eyaletindeki bir plajdan kaçırılmıştı. 2017’de, kaçırıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Grimmer’ı öldürdüğü iddiasıyla kimliği açıklanmayan bir adam tutuklanmış, mahkeme, delil yetersizliği nedeniyle bu kişiyi serbest bırakmıştı.

Grimmer’ın ağabeyi Ricky Nash, “Cheryl kaybolduğu gün bütün ailem mahvoldu. Umarım bu ödül suçlunun adalete teslim edilmesine katkı sağlar” dedi.

Yeni Güney Galler eyaletinin polis teşkilatından Daniel Doherty şunları söyledi: “Bu ödülü geçmişte bildiklerini anlatmaya çekinenler varsa onları cesaretlendirmek için koyduk. Cheryl’ın 50 yıl önce bir adam tarafından kaçırılıp otoparka doğru götürüldüğünü biliyoruz. Daha fazla bilgisi olanın bizimle iletişim kurmasını istiyoruz.”

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