51 yıl önce işlenen cinayet, olay yerindeki DNA izi ve genetik soybilim sayesinde aydınlatıldı

ABD’de, 1969 yılında işlenen bir cinayet ve tecavüz suçu, 51 yıl sonra DNA karşılaştırması sayesinde aydınlatıldı.

75 yaşındaki John Sipos, cumartesi günü, Pennsylvania eyaleti sınırlarındaki Schnecksville’deki evinde tutuklandı.

Polis, Sipos’un 20 Kasım 1969’da, San Diego kentindeki evinde ölü bulunan dansçı Mary Scott’a tecavüz edip öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandığını duyurdu.

Açıklamaya göre Sipos’a, olay yerindeki DNA izinin, ceza davalarında şüphelileri veya mağdurları tespit etmek için genetik bilgilerle karşılaştırılması sayesinde ulaşıldı.

Başka deyişle DNA izleri günümüz teknolojisiyle incelendi. Genetik soybilim veri tabanındaki bilgilerle olay yerindeki DNA izi karşılaştırılınca şüphelinin Sipos olduğu ortaya çıktı.

24 yaşında hayatını kaybeden Scott’un kız kardeşi Rosalie Sanz (67), “Bu adam 51 yıl boyunca serbestti. Ama kardeşimin hayatını çaldı. Yine de geç de olsa bulunmasına sevindim” dedi.

Sanz, genetik bilgilerin adli süreç için kullanıma açılmasının suçluların bulunmasına yardımcı olduğunu öğrenince avukat bir arkadaşından kardeşinin dosyasının yeniden açılmasını sağlamasını istediğini belirterek, “Ailelerin pes etmemeleri gerek” ifadelerini kullandı.

Sipos’un Pennsylvania’dan San Diego’ya yollanarak orada hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

Süphelilerin olay yerindeki DNA izlerinin, akrabalarının DNA verileriyle eşleştirilmesi yöntemiyle ABD’de 150 kişi tutuklandı, onlarca yıldır aydınlatılamayan cinayetler aydınlatıldı.