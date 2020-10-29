  • BIST 1.127
  • Altın 498,435
  • Dolar 8,2591
  • Euro 9,6937
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 3 yerel vaka! 1 kişi yoğun bakıma alındı

51 yıl önce işlenen cinayet, olay yerindeki DNA izi ve genetik soybilim sayesinde aydınlatıldı

» »
51 yıl önce işlenen cinayet, olay yerindeki DNA izi ve genetik soybilim sayesinde aydınlatıldı
51 yıl önce işlenen cinayet, olay yerindeki DNA izi ve genetik soybilim sayesinde aydınlatıldı

ABD’de, 1969 yılında işlenen bir cinayet ve tecavüz suçu, 51 yıl sonra DNA karşılaştırması sayesinde aydınlatıldı.

75 yaşındaki John Sipos, cumartesi günü, Pennsylvania eyaleti sınırlarındaki Schnecksville’deki evinde tutuklandı.

Polis, Sipos’un 20 Kasım 1969’da, San Diego kentindeki evinde ölü bulunan dansçı Mary Scott’a tecavüz edip öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandığını duyurdu.

Açıklamaya göre Sipos’a, olay yerindeki DNA izinin, ceza davalarında şüphelileri veya mağdurları tespit etmek için genetik bilgilerle karşılaştırılması sayesinde ulaşıldı.

Başka deyişle DNA izleri günümüz teknolojisiyle incelendi. Genetik soybilim veri tabanındaki bilgilerle olay yerindeki DNA izi karşılaştırılınca şüphelinin Sipos olduğu ortaya çıktı.

24 yaşında hayatını kaybeden Scott’un kız kardeşi Rosalie Sanz (67), “Bu adam 51 yıl boyunca serbestti. Ama kardeşimin hayatını çaldı. Yine de geç de olsa bulunmasına sevindim” dedi.

Sanz, genetik bilgilerin adli süreç için kullanıma açılmasının suçluların bulunmasına yardımcı olduğunu öğrenince avukat bir arkadaşından kardeşinin dosyasının yeniden açılmasını sağlamasını istediğini belirterek, “Ailelerin pes etmemeleri gerek” ifadelerini kullandı.

Sipos’un Pennsylvania’dan San Diego’ya yollanarak orada hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

Süphelilerin olay yerindeki DNA izlerinin, akrabalarının DNA verileriyle eşleştirilmesi yöntemiyle ABD’de 150 kişi tutuklandı, onlarca yıldır aydınlatılamayan cinayetler aydınlatıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rüyada birinden para almak ne demek, ne anlama gelir?28 Ekim 2020 Çarşamba 22:45
  • Yasa dışı horoz dövüşü baskınında horoz polisi öldürdü28 Ekim 2020 Çarşamba 22:04
  • 8 yaşından beri işlediği cinayetlerle "dünyanın en genç seri katili" oldu28 Ekim 2020 Çarşamba 21:12
  • Hırsızlıktan girdiği cezaevinde 48 cinayet işledi!28 Ekim 2020 Çarşamba 20:25
  • 104 bin liralık topuklu ayakkabıyı ismini açıklamayan Türk iş insanı satın aldı28 Ekim 2020 Çarşamba 19:20
  • Quentin Tarantino çocukluk korkusunu açıkladı: Suçlulardan ödüm kopardı28 Ekim 2020 Çarşamba 18:53
  • 100 TL'yi 70 bin TL'ye satıyor...İşte nedeni27 Ekim 2020 Salı 19:45
  • Şempanzeler de insanlar gibi yaşlanıyor: Huzur arıyor, karşılığını alabildiği arkadaşlıklar kuruyor26 Ekim 2020 Pazartesi 23:49
  • NASA'dan tarihi keşif: Ay'da su bulundu!26 Ekim 2020 Pazartesi 22:00
  • Yaşlanan yabani şempanzeler eski dostlarını yenilere tercih ediyor26 Ekim 2020 Pazartesi 19:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti