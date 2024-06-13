“52. İskele Festivali’nde 42 yıl sonra gelen ayrılık”

Günkut Ajans'tan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

1982 Yılı ile başlayan ve 40 yılı aşkın süredir geleneksel olarak gerçekleşen, Bir Bülent Günkut Prodüksiyonu olan “YILIN GENÇ KIZI ve YILIN GENÇ ERKEĞİ Yarışması” halk tarafından bilinen popüler adı ile ‘Gençlik Yarışması‘, pandemi öncesi olan 2019 yılına kadar İskele Festivali etkinlikleri kapsamında, festival ve bölge ile özdeşleşen bir etkinlik olarak 40 yıldan fazla bir süreçte gerçekleşmişti.

Pandemi yıllarının ardından gelen 5 yıllık aradan sonra, İskele Belediyesi 52.İskele Festivali’ni 2024 yılında yeniden gerçekleştirme kararı almış ve hazırladıkları Festival Programına 1982 yılından itibareni 42 yıldır festivalin simgesi haline gelmiş Yılın Gençleri Yarışması’nı farklı yaptırımlarla dahil etmeyi planlamıştır. İskele Festivali ile özdeş 1982 Yılından beri 42 Yıldır, Rahmetli Belediye Başkanları Haluk Garan ve Dt.Temel Zeki, Yaşayan bir Larnaka Değeri Saygıdeğer Halil Orun’un ve o yılların İskele Belediye Meclisi Üyelerinin, takdirleri ile adeta festivalin simgesi yılın gençleri yarışması 42 yıldır gerek sosyal ve kültürel açıdan bölgeye katmış olduğu değer ve geçmiş dönemlerin takdir ve teşekkürler ile gerçekleşmiştir.

Elbette her yeni dönem başkanı, öncelik İskelemiz felsefesi ile kendi vizyon ve farkındalığını bölgeye gerek sosyal gerek kültürel aktivitelerle katmalıdır. Bu noktada sonsuz saygılarımı belirtmek isterim. 2024 İskele Festivali Organizasyon Komitesi Dönemin Belediye Meclisi Üyeleri Günkut Ajans ve Bülent Günkut’a yazılı tebliğ ve almış oldukları kararlarda, 42 yıl sonunda gerek içerik gerekse teknik konularının belirlenmesinde prodüktör ve yarışmanın kurucu başkanı ve sahibi olarak, “42 yıllık emeğim ve festivaldeki ve bölgedeki duruşuma hiç saygı gösterilmeksizin”- “biz karar alırız sen uygulayacaksın doğrusu budur tavırları” ile önümüze sürekli olarak yarışmanın yapılmaması için uygulamaya çalıştıkları mobbing, itibarsızlaştırma ve Gençlik Yarışması’nın kurumsal gerçekleşme kural ve koşullarını değiştirme, yarışmayı yıllardır bilinen katılım koşulları ve diğer Günkut Prodüksiyon değerlerinden uzaklaştırmak şartları gibi anlaşılmaz ve Günkut Ajans’ın 44 Yıllık Kurumsal Kalite Marka Efsane Duruşuna asla kabul edilemeyecek önerilerle gelinmiştir.

İskele Bölgesi ve Festivaldeki duruşumuz, başta bölge halkı ve prodüksiyon olarak öncelik İskele felsefemizle, ilgili komitelerin almış oldukları kabul edilemez kararlara her seferinde olumlu ve çözüm odaklı yaklaşmamıza rağmen her seferinde olumsuz farklı kararlarla karşılanmıştır. “Haklı olabilirsiniz yüz yüze bu kararların üzerinden gidelim” şeklinde taleplerimiz aramalarımız sürekli olarak Meclis Üyeleri ve Festival Komitesi tarafından “toplanacak ve görüşülecek birşey yok” tümcesiyle sürekli geri çevrilmiştir. Son olarak İskele Belediye Başkanı’da çözümden uzak yaklaşımlarını ve kararını üzülerek karşılamış durumdayız.

Gelinen bu noktada GÜNKUT AJANS’da 42 Yıllık YILIN GENÇ KIZI ve YILIN GENÇ ERKEĞİ Yarışması’nın İskele Belediyesi’nin bu anlaşılamaz yaklaşımları ve kararları doğrultusunda yarışmanın İskele Festivali 2024’de gerçekleşmeyeceğini üzülerek karar almış durumdayız. Efsane Gençlik Yarışması’nın 1982 yılından beri dile kolay 42 yıldır süregelen geleneği, bu ünvanın sahibi birincilerimiz, yarışmacılarımız, ailelerimiz, yarışma severler ve ilgili tüm paydaşları olarak 42 yılın binlerce sevgi ve saygı dolu ülkemiz halkına duyururum ki, “YILIN GENÇ KIZI ve YILIN GENÇ ERKEĞİ Yarışması”nın bir başka Festival veya etkinlikte 2024 Yılı adına 2019 yılından sonra Nerde Kalmıştık ? Diyerek devam edecektir. İlgili bütün halkımıza aynı inanç kararlılık ve sevgi iradesi ile duyururuz…..