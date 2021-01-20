56 HDP'li vekilden tek soruluk önerge: “Türkiye Cumhuriyeti, AİHM kararına uymak zorunda değil midir?”

HDP'li 56 milletvekili tek soruluk önerge ile “Türkiye Cumhuriyeti, AİHM kararına uymak zorunda değil midir?” diye sordu.

HDP'li 56 milletvekili tek soruluk önerge ile “Türkiye Cumhuriyeti, AİHM kararına uymak zorunda değil midir?” diye sordu.

HDP'li vekiller Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi'nin, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın ifade, özgürlük ve güvenlik, serbest seçim haklarının ihlal edildiğine hükmederek, derhal serbest bırakılması kararını TBMM'ye taşıdı.

Verdikleri önergelerin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanıtlamasını isteyen milletvekilleri, AİHM’in bağlayıcılığına dikkat çekti.

AİHM’in kararı üzerinden 29 gün geçtiğinin hatırlatıldığı önergelerde, henüz tahliye yönünde bir gelişme yaşanmadığına işaret edildi. Tek bir sorunun yer aldığı önergelerde, “Türkiye Cumhuriyeti, AİHM kararına uymak zorunda değil midir?” diye soruldu.