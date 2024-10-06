6. İskele Kültürlerin Kaynaşması etkinliği başladı

İskele Belediyesi'nin bu yıl 6.'sını düzenlediği ve 'Bizim sevdamız sizin de sevdanız olsun, 6 Ekim'de rotanız İskele olsun' sloganıyla tanıtılan Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği başladı.

Etkinlikte 21 farklı ülkeden 150’ye yakın kültür stantı yer alıyor. Gün boyu sürecek festivalde yerli sanatçıların konserleri, halk ve modern dans gösterileri sunulacak.

Etkinliğin finalinde saat 21:30’da İskele Ecevit Meydanı’nda Derya Uluğ sahne alacak.

Etkinlik, birçok farklı kültürü bir araya getirerek İskele’nin sosyal ve kültürel yapısını yansıtan önemli bir organizasyon olarak dikkat çekiyor<